Heizungsausfall: Marzahner Polizeidienststelle im Notbetrieb

Berlin. Wegen eines Heizungsausfalls arbeitet der Polizeiabschnitt 62 an der Cecilienstraße in Marzahn-Hellersdorf nur im Notbetrieb. Die Heizung läuft in dem Abschnitt seit mehreren Tagen nicht und konnte bislang nicht repariert werden.

Über 1 Mrd. Euro Sanierungsstau hat Folgen - Aufm A62 an der Cecilienstraße ist Heizung fast komplett ausgefallen, Liegenschaft wurde heute bis auf Notbesetzung der Wache dicht gemacht - Funkwagen werden über A63 organisiert - Danke an DirLeitung und PersRat fürs schnelle Handeln pic.twitter.com/L4ETxmDZLT — Benjamin Jendro (@Djeron7) January 2, 2020

An dem Abschnitt hängen Zettel, auf denen steht, dass Bürger bei Notfällen die 110 oder die 112 wählen sollen. Anzeigenerstattungen seien über das Internet oder andere Polizeidienststellen möglich. Die Organisation der Funkwagen wird über den benachbarten Abschnitt 63 organisiert.

Für die Polizei ist es die zweite große Havarie innerhalb weniger Wochen. Wegen eines riesigen Rohrbruchs war vor einem Monat im Polizeiabschnitt 45 am Augustaplatz in Lichterfelde die komplette Wasserversorgung ausgefallen. Ein riesiger Abwassersee hatte sich dort im Kellergeschoss ausgebreitet.

