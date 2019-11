Auf der B1/B5 wird es im Feierabendverkehr eng. Demonstranten blockieren 15 Minuten lang die Kreuzung an der Ecke Blumberge Damm.

Protest in Marzahn Blockade auf Verkehrskreuzung B1/B5 – Stauchaos droht

Berlin. Rund um eine der am stärksten befahrenen Kreuzungen im Berliner Osten droht am Mittwoch der zeitweilige Verkehrskollaps. Aus Protest gegen die schlechte Anbindung der östlichen Stadtrandgebiete an den öffentlichen Nahverkehr und die immer noch nicht realisierte Tangentialverbindung Ost (TVO) ruft der Verband deutscher Grundstücksnutzer (VDGN) zur Verkehrsblockade auf.