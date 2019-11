Verkehr, S-Bahn, U-Bahn: Wohin steuert Marzahn-Hellersdorf?

Berlin. Bei vielen Berlinern kommt Marzahn-Hellersdorf in Imagefragen nicht sehr gut weg. Sie meinen, der Bezirk bestehe nur aus seelenlosen Plattenbausiedlungen, in denen sich soziale Konflikte ballen. Menschen, die dort leben, wissen es besser. Dennoch gibt es natürlich auch dort Probleme, Ärgernisse und politische Herausforderungen, die angepackt werden müssen, gibt es Veränderungen, die gesellschaftliche Debatten auslösen – etwa bei den Themen Verkehr und Stadtentwicklung. Darüber möchten wir mit unseren Lesern und Experten sprechen.

Unser nächstes Leserforum in der Reihe „Morgenpost vor Ort“ am 19. November trägt den Titel „Marzahn-Hellersdorf – Probleme und Perspektiven eines Bezirks“. Auf dem Podium diskutieren: Dagmar Pohle, Bezirksbürgermeisterin von Marzahn-Hellersdorf (Linke); Mario Czaja, Mitglied des Abgeordnetenhauses (CDU); Katja Oskamp, Schriftstellerin und Fußpflegerin („Marzahn, mon amour“) und Christine Richter, Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Moderator des Abends ist Hajo Schumacher, Autor und Kolumnist unserer Redaktion.

Das Leserforum, das wir in Kooperation mit dem Schloss Biesdorf veranstalten, beginnt am Dienstag, 19. November, um 19.30 Uhr im Schmieden-Saal des Schlosses, Alt-Biesdorf 55. Es dauert etwa zwei Stunden. Nach der rund 60 Minuten langen Podiumsdiskussion können die Gäste im Publikum Fragen stellen und sich in die Debatte einschalten. Die Teilnahme ist für alle Interessenten kostenlos, die Gäste müssen sich aber zuvor in unserer Redaktion anmelden. Wie das geht, erläutern wir am Ende des Textes.

Vier Themenbereiche sollen bei diesem Forum beleuchtet werden. Der erste sind die Verkehrsprobleme, über die sich Menschen im Bezirk ärgern, Autofahrer ebenso wie Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel. Der zweite betrifft die Stadtentwicklung. In kaum einem anderen Bezirk werden so viele neue Wohnungen gebaut wie in Marzahn-Hellersdorf. Die einen begrüßen den Zuzug, die anderen betrachten ihn eher skeptisch und verweisen auf die Folgen für die Infrastruktur.

Zudem möchten wir uns mit der Situation der alten Menschen im Bezirk beschäftigen. Kein anderer Berliner Bezirk altert so schnell wie Marzahn-Hellersdorf. Das hat Folgen, nicht nur für die ambulante ärztliche Versorgung oder den Pflegebereich.

Und schließlich möchten wir darüber sprechen, ob die Großsiedlungen auf der einen und die „Dörfer“ auf der anderen Seite ein gemeinsames Ganzes bilden oder ob sich die Menschen dieser beiden Seiten im Alltag fremd bleiben.

Katja Oskamp lebt in Friedrichshain. Die Schriftstellerin fasste, als ihr Leben „ein bisschen festhing“, wie sie sagt, den Entschluss, sich zur Fußpflegerin ausbilden zu lassen. Nun arbeitet sie zwei Tage pro Woche in einem Fußpflege-Salon an der Marzahner Promenade. Sie hat dem Bezirk eine ungewöhnliche Liebeserklärung gemacht und in diesem Jahr die Geschichtensammlung „Marzahn, mon amour“ veröffentlicht.

Auf die Frage, wie sie den Bezirk findet, ruft sie nur begeistert aus „Schön!“. Sie erlebe in Marzahn „gute Tage mit guten Menschen. Das bereichert mein Leben“, sagte sie im Gespräch mit der Morgenpost. Zwischen dem Beton sei es sehr grün. „Und im Vergleich zur Innenstadt gibt es wahnsinnig viel Platz.“ Katja Oskamp wird zu Beginn unseres Leserforums eine ihrer Geschichten vorlesen.

Auch dem Verband Deutscher Grundstücksnutzer (VDGN) liegt der Bezirk am Herzen. Er sieht ihn aber schlecht behandelt. „Die Ortsteile am Stadtrand Ost werden von der Berliner Politik regelrecht abgehängt. Wochen- und monatelang sind S-Bahn-Strecken außer Betrieb. Der öffentliche Personennahverkehr hat ein unzureichendes Netz und zu lange Taktzeiten“, erklärte der Verband, dessen Präsident der Marzahn-Hellersdorfer CDU-Abgeordnete Christian Gräff ist.

Staus gebe es nicht nur im Berufsverkehr. „Ein wichtiges Verkehrsprojekt wie die Tangentiale Verbindung Ost (TVO) wird verschleppt“, wirft Gräff dem Senat vor. Das bedeute tagtäglich große Belastungen für die Menschen in Biesdorf, Kaulsdorf, Mahlsdorf und Karlshorst. Der VDGN will dagegen protestieren und am 20. November kurzfristig die Kreuzung B1/B5 – Blumberger Damm blockieren. Seine Forderungen: Bessere U- und S-Bahn-Verbindungen für den Stadtrand Ost, Ausbau des Busnetzes und „umgehender Beginn des Planfeststellungsverfahrens für die TVO“.

Das Leserforum „Morgenpost vor Ort“ zum Thema „Marzahn-Hellersdorf – Perspektiven und Probleme eines Bezirks“ beginnt am Dienstag, 19. November, um 19.30 Uhr im Schloss Biesdorf, Alt-Biesdorf 55. Es dauert maximal zwei Stunden. Die Teilnahme ist für alle unsere Leser kostenlos.

Voraussetzung ist eine Anmeldung in unserer Redaktion unter dem Kennwort „Morgenpost vor Ort“. Das geht per E-Mail an die Adresse aktionen@morgenpost.de, per Fax an die Nummer (030) 8872 77967 oder per Postkarte/Brief an die Berliner Morgenpost, Redaktion Lokales, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin.

Teilen Sie uns bitte mit, wie viele Plätze Sie benötigen. Abonnenten der Berliner Morgenpost können gern ihre Abo-nummer dazuschreiben, sie werden bei der Platzvergabe zuerst berücksichtigt. Alle Anmeldungen werden nach Eingang bearbeitet und müssen spätestens bis Sonntag, 17. November, 20 Uhr, in der Redaktion vorliegen. Wir bitten um Verständnis: Der Zugang ist nur mit einer schriftlichen Bestätigung der Redaktion möglich.

Schloss Biesdorf ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, der S-Bahnhof Biesdorf (S5) und der U-Bahnhof Elsterwerdaer Platz (U5) liegen in der Nähe. Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Parkplatz des Schlosses und in Alt-Biesdorf.

Gäste des Leserforums haben vor der Veranstaltung ab 17 Uhr die Gelegenheit, sich die aktuelle Ausstellung im Schloss Biesdorf, „Von Menschen und Mauern – 30 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer“, anzusehen. Der Eintritt ist frei.

Dagmar Pohle (66, Linke) ist seit 2016 Bezirksbürgermeisterin von Marzahn-Hellersorf. Dieses Amt bekleidete sie bereits von 2006 bis 2011, in der Zwischenzeit war sie Vize-Bürgermeisterin und Stadträtin für Gesundheit und Soziales. Im Bezirksamt ist sie auch zuständig für Stadtentwicklung, Gesundheit, Personal und Finanzen.

Mario Czaja (44), CDU-Abgeordneter, ist in Mahlsdorf aufgewachsen. Seit 1999 gehört der Betriebswirt dem Landesparlament an, viermal errang er in seinem Wahlkreis das Direktmandat. Von 2011 bis 2016 war er Senator für Gesundheit und Soziales. Seit November 2018 ist Czaja auch Präsident des Deutschen Roten Kreuzes Berlin.

Katja Oskamp (49), aufgewachsen in Berlin, ist Schriftstellerin. Sie veröffentlichte Erzählungen und zwei Romane, ist zudem Autorin für Zeitungen. Vor einigen Jahren machte sie zusätzlich eine Ausbildung zur Fußpflegerin, arbeitet in einem Salon in Marzahn. Kürzlich legte sie die Geschichtensammlung „Marzahn, mon amour“ vor.

Christine Richter (55) ist Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Sie lebt seit 1985 in Berlin und kam vor mehr als zehn Jahren in die Morgenpost-Redaktion. 2012 wurde sie Mitglied der Chefredaktion, 2016 stellvertretende Chefredakteurin. Zuvor war sie unter anderem Leiterin der Lokal- und der Politikredaktion.

Hajo Schumacher (55), Morgenpost-Autor und -Kolumnist, moderiert die Diskussionsrunde. Der aus Münster stammende Journalist und Politikwissenschaftler arbeitet ebenso für Magazine, Hörfunk, Online-Medien und TV. Schumacher ist zudem Verfasser mehrerer Bücher („Männerspagat“, „Restlaufzeit“). Einige Bücher hat er auch unter seinem Pseudonym Achim Achilles veröffentlicht. Als „Deutschlands bekanntester Hobbyläufer“ schrieb er über die Marotten der Freizeitsportler. Achim Achilles trat im März 2019 in den Ruhestand.