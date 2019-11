Hellersdorf: Weltkriegsbombe gefunden - Das ist der Sperrkreis

Die Karte zeigt den Sperrkreis für die Bombenentschärfung am Montag in Hellersdorf.

Die Bombe, die am Donnerstag in Hellersdorf gefunden wurde, wird am Montag entschärft. Mehrere Tausend Menschen sind betroffen.

Berlin. In Hellersdorf wurde am Donnerstag bei Bauarbeiten an der Straße Alt-Hellersdorf eine Weltkriegsbombe gefunden. Bei dem Fund handelt es sich um eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe, wie die Polizei mitteilte.

Nach Angaben der Polizei haben Kriminaltechniker des Landeskriminalamtes (LKA) die Bombe an der Fundstelle untersucht. Nach mehrstündiger Untersuchung stellten die Experten des LKA fest, dass ein Transport der Bombe zu gefährlich sei. Der explosive Fund muss auf der Baustelle entschärft werden. Dazu muss ein Sperrkreis eingerichtet werden. Laut Polizei müssen mehrere Tausend Menschen den Sperrkreis verlassen.

„Von der Weltkriegsbombe in Hellersdorf geht keine unmittelbare Gefahr aus, sodass unsere Entschärfer entschieden haben, sie erst am Montagvormittag vor Ort zu entschärfen“, teilte die Polizei mit. „Der direkte Bereich um die Bombe ist gesperrt.“ Zu diesem Schritt hat man sich auch entschlossen, da viele Kräfte der Polizei aufgrund der Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag des Mauerfalls in den kommenden Tagen gebunden sind.

Bombe in Hellersdorf: Montagmorgen wird ein Sperrkreis errichtet

Gemeinsam mit der Bezirksbürgermeisterin von Marzahn-Hellersdorf, Dagmar Pohle (Die Linke) hat die Polizei die weitere Vorgehensweise besprochen. Dabei ging es um die Uhrzeit, die Größe des Sperrkreises und die damit verbundenen Evakuierungsmaßnahmen. Wie ein Polizeisprecher sagte, werde man am Montagmorgen ab 9.30 Uhr den Sperrkreis einrichten und dann mit der Evakuierung beginnen, damit die Bombe in den Mittagsstunden entschärft werden kann. Die Sprengung der Bombe ist gegen 12 Uhr geplant.

Am Donnerstag war die Alte Hellersdorf​er Straße in beiden Richtungen zwischen Spremberger Straße und Cottbusser Straße gesperrt. Das teilte die Verkehrsinformationszentrale mit.

Bombe in Hellersdorf: Das ist der Sperrkreis

Der von der Polizei festgelegte Sperrkreis erstreckt sich über das gesamte umschlossene Gebiet samt folgender umgebender Straßen:

im Norden: Zossener Straße zwischen Alte Hellersdorfer Straße und Stendaler Straße

Zossener Straße zwischen Alte Hellersdorfer Straße und Stendaler Straße im Osten: Stendaler Straße zwischen Zossener Straße und Janusz-Korczak-Straße

Stendaler Straße zwischen Zossener Straße und Janusz-Korczak-Straße im Süden: Cottbusser Straße zwischen Janusz-Korczak-Straße und Alte Hellersdorfer Straße

Cottbusser Straße zwischen Janusz-Korczak-Straße und Alte Hellersdorfer Straße im Westen: Alte Hellersdorfer Straße zwischen Cottbusser Straße und Zossener Straße

Eine interaktive Karte des Sperrkreises in Hellersdorf finden Sie auch bei der Berliner Feuerwehr.

Entschärfung in Hellersdorf: Das ist der vorläufige Zeitplan

8 Uhr: Drei Turnhallen öffnen für Anwohner, die in der Zeit der Sperrung keine andere Unterkunft haben

Drei Turnhallen öffnen für Anwohner, die in der Zeit der Sperrung keine andere Unterkunft haben 9.30 Uhr: Die Polizei errichtet einen Sperrkreis rund um den Fundort

Die Polizei errichtet einen Sperrkreis rund um den Fundort 12 Uhr: Entschärfung der Weltkriegsbombe

Entschärfung der Weltkriegsbombe 14 Uhr: Aufhebung des Sperrkreises

Sperrkreis in Hellersdorf: Hier können Anwohner unterkommen

Wie das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf mitteilte, stehen ab Montagmorgen, 11. November 2019, ab 8 Uhr die drei Turnhallen des Sartre-Gymnasiums und der Jean-Piaget-Schule in der Nähe des Sperrkreises für alle Betroffenen, die in der Zeit keine andere Unterkunft zur Verfügung haben.

Für Personen, die den Sperrbereich nicht aus eigener Kraft verlassen können, werde ein Transport sowie eine passende Unterstützung und Betreuung für die Zeit der Sperrung organisiert, hieß es weiter. Hilfsbededürftige Personen sollen unter der Rufnummer 0171-7636112 der Pressestelle des Bezirksamts Marzahn-Hellersdorf möglichst umgehend ihren Bedarf ummelden.

Speziell für Familien mit Kindern stünde außerdem die Kantine des Dienstgebäudes des Bezirksamts in der Riesaer Straße 94, 12627 Berlin, und die Aula und Cafeteria des Oberstufenzentrums Gesundheit/Medizin, Rahel-Hirsch-Schule, Peter-Weiss-Gasse 8, 12627 Berlin, zur Verfügung.

