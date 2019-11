Bombenfund in Hellersdorf: Bombe erfolgreich entschärft

Die Weltkriegsbombe, die am Donnerstag in Hellersdorf gefunden wurde, wurde am Montag erfolgreich entschärft.

Berlin. Die in Hellersdorf bei Bauarbeiten an der Straße Alt-Hellersdorf gefundene Weltkriegsbombe wurde am heutigen Montag entschärft. Die Polizei hatte am Vormittag einen Sperrkreis eingerichtet. Die Bombe liegt auf einem Freigelände südlich des Havelländer Rings. Bei dem Fund handelt es sich um eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe, wie die Polizei mitteilte. Sie war am Donnerstag entdeckt worden. Zur Entschärfung setzt der Kampfmittelräumdienst eine Maschine ein, die mit einem rotierenden Schneidkopf den Zünder der Weltkriegsbombe abschneidet.

Die Entschärfungsmaßnahmen mussten kurz unterbrochen werden, weil Personen, die unseren Einsatzkräften zuvor nicht die Tür geöffnet hatten, plötzlich ihre Wohnungen verlassen wollten. Sie wurden aus dem Sicherheitsbereich begleitet, dann wurde die Entschärfung fortgesetzt.

14.59 Uhr: Die Bombe wurde erfolgreich entschärft.

13.41 Uhr: Monika Wähler-Köppen hat in ihrer Wohnung gewartet. Gegen 12.30 Uhr sei sie endlich abgeholt worden. „Ich kann nicht laufen, ich wurde doch letztens erst operiert“, sagt sie. Auch die Rentnerin habe keinen Zettel an der Tür oder im Briefkasten vorgefunden. Ihr Sohn habe sie vorgewarnt, dass sie am Montag ihre Wohnung verlassen müsse. „Ich habe schon am Freitag meine Tasche gepackt, mit Medikamenten, Wasser und was zum Lesen“, erzählt Wähler-Köppen, „aber dann hat mir niemand gesagt, was passiert.“ Die Bewohnerin des Havelländer Rings hat den ganzen Morgen aufgeregt in ihrer Wohnung gewartet. Ein Polizist vor ihrer Haustür habe ihr schließlich eine Nummer genannt, unter der sie einen Krankentransport anmelden könnte. „Und dann habe ich hin und her telefoniert, bis man mir gesagt hat, dass mich jemand abholt.“ Die Ungewissheit könne sie nur schlecht ertragen. „Man muss doch wissen, was vorgeht“, meint sie. „Mein kleines Leben ist sonst sehr ordentlich.“

13.22 Uhr: Die Evakuierungsmaßnahmen sind abgeschlossen, die Experten beginnen nun mit der Entschärfung. Das teilte die Feuerwehr bei Twitter mit.

13.10 Uhr: 99,5 Prozent des Sperrkreises sind nun evakuiert, teilt die Polizei bei Twitter mit. Überprüfte Häuser werden von Polizisten markiert.

13 Uhr: An der Kastanienallee fühlen sich nicht alle Bewohner optimal informiert. „Wir haben von der Bombenentschärfung überhaupt nur aus der Morgenpost erfahren“, sagt Nathalie Neuner. „An unserem Haus hing kein Zettel.“ Die Hellersdorferin und ihr Lebensgefährte warten die Entschärfung zusammen mit ihren beiden Katzen im Oberstufenzentrum der Rahel-Hirsch-Schule ab. „Ich bin momentan gehbehindert“ , sagt Neuner. „Ohne meinen Lebensgefährten hätte ich die Katzen überhaupt nicht einfangen können.“ Atila Figura neben ihr nickt. „Ich musste mir deswegen ganz spontan freinehmen“, sagt er. Zu Hause lassen wollte das Paar ihre Haustiere nicht. Die beiden Katzen hätte schon der Lautsprecherwagen stark aufgeregt. „Und wenn doch was passiert ...“, meint Neuner. Am Nebentisch wird Scrabble gespielt. DRK-Mitarbeiter und Anwohner haben Gesellschaftsspiele vor sich aufgebaut. Doch die Wartezeit zieht sich. „Ich geh kurz nach Hause und hol ein neues Spiel“, sagt eine Seniorin und lacht.

12.30 Uhr: Das Bezirksamt ist momentan mit etwa 20 Mitarbeitern im Einsatz. Das Sperrgebiet haben gegen 12 Uhr immer noch nicht alle Bewohner verlassen. „Wir sind noch damit beschäftigt, die Bewohner zu versorgen“, sagt Frank Petersen, Pressesprecher des Bezirks-Informationsamts. Ältere Leute, die nicht eigenständig ihre Wohnungen verlassen könnten, müssen in umliegende Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser gebracht werden. „Wir haben bereits Listen mit älteren Leuten ohne Familie angelegt, die wir heute Vormittag transportieren müssen“, so Petersen.

„Allerdings bekommen wir immer mehr Namen genannt, da frage ich mich, warum wir im Vorfeld nicht alle hilfsbedürftigen Bewohner erreicht haben.“ Menschen jenseits der 80, die entweder krank seien oder nicht mehrere Stunden ununterbrochen sitzen können, bringt das Bezirksamt zusammen mit dem Ordnungsamt in geeignete Unterkünfte. „Menschen, die aufgrund eines Sauerstoffgeräts Strom brauchen, können wir ja nicht einfach in die Turnhallen setzen“, so Petersen.

12 Uhr: Die Entschärfung der Bombe war ursprünglich gegen 12 Uhr geplant. Wie die Polizei am Mittag mitteilte, werde sich die Evakuierung allerdings noch bis etwa 13 Uhr hinziehen. Seit ihrem Beginn fährt die Straßenbahn im betroffenen Bereich durch. Für den Zeitraum der Entschärfung ist der Verkehr der Tram M6 eingeschränkt. Sie hält nicht zwischen Alte Hellersdorfer/Zossener Straße und Hellersdorf. Auch auf den Buslinien X54 und 197 müssen BVG-Nutzer mit Einschränkungen rechnen.

11.45 Uhr: In der Kantine des Bezirksamts an der Riesaer Straße 94 warten Familien und Kinder die Bombenentschärfung ab. Auch hier wird das Angebot noch wenig in Anspruch genommen. Die Hellersdorferin Bridget Williams ist mit ihren beiden Kindern gekommen, da Schulen wie Kitas im Sperrgebiet heute geschlossen bleiben. Ihre Wohnung an der Stendaler Straße musste die Familie aufgrund der Bombenentschärfung verlassen. Dass sie den Tag hier verbringen muss, findet Williams nicht zu schlimm. Sie müsse nicht arbeiten und habe daher kein Problem damit, mit ihren Kindern außer Haus zu sein.

11 Uhr: Zahlreiche Anwohner haben den Sperrkreis bereits verlassen. Die Evakuierung läuft aber noch. "Wir können noch nicht von 50 Prozent sprechen", sagte ein Polizei-Pressesprecher der Berliner Morgenpost. Ein Lautsprecherwagen fährt durch die Siedlung und weist per Duchsage auf die Sperrung hin. Rund 13.000 Menschen müssen den Bereich verlassen. Sobald die Evakuierungsmaßnahmen abgeschlossen sind, gehen Polizisten und Feuerwehrleute von Haus zu Haus und überprüfen die Gebäude, ob diese tatsächlich verlassen sind.

10.30 Uhr: Das Angebot der DRK-Helfer in der Turnhalle der Piaget-Schule nutzen am Vormittag lediglich sieben Personen. Einige hatten sich Bücher und Zeitungen mitgebracht, andere saßen mit ihrem Smartphone in der Halle. Mitarbeiter des Bezirksamts kümmern sich um die Betroffenen und erkundigen sich nach ihrem Befinden. Viele Bewohner waren zum Zeitpunkt der Entschärfung ohnehin bei der Arbeit, andere hatten sich zu Freunden oder Verwandten begeben.

10.15 Uhr: "Die Absperrung rund um den Evakuierungsbereich steht, unsere Kollegen der Einsatzhundertschaften begehen derzeit jedes einzelne Gebäude und fordern alle Menschen zu ihrer eigenen Sicherheit auf, den Bereich zu verlassen", teilt die Polizei bei Twitter mit.

9.30 Uhr: "Der ganze Vorgang wirkt sehr gut organisiert", sagte Anwohnerin Angelika Bitte der Berliner Morgenpost. Sie sei frühzeitig per Aushang an ihrem Haus informiert worden. Sie habe am Montag selber den Sperrkreis verlassen. Sie begab sich in die Turnhalle der Jean-Piaget-Schule in der Nähe. Dort bietet das Deutsche Rote Kreuz (DRK) den Betroffenen Tee und Kaffee und Verpflegung an.

Transport der Bombe war zu gefährlich

Nach Angaben der Polizei hatten Kriminaltechniker des Landeskriminalamtes (LKA) die Bombe an der Fundstelle vergangene Woche untersucht. Nach mehrstündiger Untersuchung stellten die Experten des LKA fest, dass ein Transport der Bombe zu gefährlich sei. Der explosive Fund muss auf der Baustelle entschärft werden.

Im Berliner Bezirk Hellersdorf wurde eine Weltkriegsbombe gefunden. Sie wird am Montag entschärft. Dazu wird ein Sperrkreis eingerichtet.

Vorgehen mit Bezirksbürgermeisterin besprochen

Gemeinsam mit der Bezirksbürgermeisterin von Marzahn-Hellersdorf, Dagmar Pohle (Die Linke) hatte die Polizei die weitere Vorgehensweise besprochen. Dabei ging es um die Uhrzeit, die Größe des Sperrkreises und die damit verbundenen Evakuierungsmaßnahmen.

Bombenentschärfung in Hellersdorf: Das ist der Sperrkreis

Der von der Polizei festgelegte Sperrkreis erstreckt sich über das gesamte umschlossene Gebiet samt folgender umgebender Straßen:

im Norden: Zossener Straße zwischen Alte Hellersdorfer Straße und Stendaler Straße

Zossener Straße zwischen Alte Hellersdorfer Straße und Stendaler Straße im Osten: Stendaler Straße zwischen Zossener Straße und Janusz-Korczak-Straße

Stendaler Straße zwischen Zossener Straße und Janusz-Korczak-Straße im Süden: Cottbusser Straße zwischen Janusz-Korczak-Straße und Alte Hellersdorfer Straße

Cottbusser Straße zwischen Janusz-Korczak-Straße und Alte Hellersdorfer Straße im Westen: Alte Hellersdorfer Straße zwischen Cottbusser Straße und Zossener Straße

Eine interaktive Karte des Sperrkreises in Hellersdorf finden Sie auch bei der Berliner Feuerwehr.

Sperrkreis in Hellersdorf: Hier können Anwohner unterkommen

Wie das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf mitteilte, stehen ab Montagmorgen, 11. November 2019, ab 8 Uhr die drei Turnhallen des Sartre-Gymnasiums und der Jean-Piaget-Schule in der Nähe des Sperrkreises für alle Betroffenen, die in der Zeit keine andere Unterkunft zur Verfügung haben.

Für Personen, die den Sperrbereich nicht aus eigener Kraft verlassen können, werde ein Transport sowie eine passende Unterstützung und Betreuung für die Zeit der Sperrung organisiert, hieß es weiter. Hilfsbededürftige Personen sollen unter der Rufnummer 0171-7636112 der Pressestelle des Bezirksamts Marzahn-Hellersdorf möglichst umgehend ihren Bedarf anmelden.

Speziell für Familien mit Kindern stehe außerdem die Kantine des Dienstgebäudes des Bezirksamts in der Riesaer Straße 94, 12627 Berlin, und die Aula und Cafeteria des Oberstufenzentrums Gesundheit/Medizin, Rahel-Hirsch-Schule, Peter-Weiss-Gasse 8, 12627 Berlin, zur Verfügung.

Entschärfung in Hellersdorf: Das ist der vorläufige Zeitplan

8 Uhr: Drei Turnhallen öffnen für Anwohner, die in der Zeit der Sperrung keine andere Unterkunft haben

Drei Turnhallen öffnen für Anwohner, die in der Zeit der Sperrung keine andere Unterkunft haben 9.30 Uhr: Die Polizei errichtet einen Sperrkreis rund um den Fundort

Die Polizei errichtet einen Sperrkreis rund um den Fundort Nach 13 Uhr: Entschärfung der Weltkriegsbombe

Entschärfung der Weltkriegsbombe Nach 14 Uhr: Aufhebung des Sperrkreises

