Fußball Eintracht Mahlsdorf will mit mehr Disziplin in die Rückrunde

Das Gittertor vor dem Platz ist verschlossen, und auch an der Ampel hinten an der Kreuzung, wo sonst immer die Heimspiele auf Plakaten angekündigt werden, hängt nichts. Das Vereinsheim ist leer, kein Licht brennt. Es ist Winterpause in der Berlin-Liga – und bei Eintracht Mahlsdorf sind sie darüber gar nicht so unglücklich.

Gewohnt stark war Fußballverein aus Marzahn-Hellersdorf in die Saison 2018/19 der sechsthöchsten Spielklasse gestartet. In den ersten zehn Spielen gab es nur eine Niederlage, Höhepunkt war das fulminante 6:1 bei SD Croatia aus Tempelhof. Doch dann: vier Pleiten und drei Unentschieden. Die Eintracht, mit Aufstiegsambitionen angetreten, rangiert nur noch auf Platz sechs, 14 Punkte hinter Tabellenführer Sparta Lichtenberg.

Torsten Boer kommt vorgefahren. Der Sportliche Leiter der Eintracht, ehemaliger Zweitliga-Profi, Spitzname „Dackel“, schließt die Tür zum Vereinsheim auf, serviert Wasser und sagt: „Es waren nicht nur die Ergebnisse, sondern die Art und Weise.“ Soll heißen: Einigen der 22 Spieler im Kader hatte es offenbar an der richtigen Einstellung gefehlt. Vielleicht war man sich auch zu sicher gewesen nach dem guten Start.

Auf Christian Gehrke folgt Daniel Volbert

„Es war schon offensichtlich, dass wir in dieser Saison gerade gegen die Mannschaften aus der unteren Hälfte der Tabelle viele Punkte abgegeben haben“, sagt Boer. Dass sich Christoph Zorn, seit Jahren einer der konstantesten Torjäger in der Berlin-Liga, 2017 sogar zu „Berlins Amateurfußballer der Saison" gewählt, verletzte, kam erschwerend hinzu.

In der Rückrunde soll die Truppe neuen Schwung bekommen. Ex-Trainer Christian Gehrke, der sich selbstständig machte, verließ Mahlsdorf Ende November berufsbedingt. Auf ihn folgt Daniel Volbert, der in der Vergangenheit unter anderem bei Tennis Borussia an der Seitenlinie stand. Der 46-Jährige soll das liefern, was jetzt gebraucht wird. „Er legt sehr viel Wert auf Disziplin. Auf die Grundtugenden des Sports“, sagt Boer.

Denn natürlich würden sie in Mahlsdorf gerne den Sprung in die Oberliga schaffen, es wäre eine Premiere. In den letzten beiden Spielzeiten scheiterte man trotz sensationeller Punkteausbeute nur knapp am SC Staaken beziehungsweise an Blau-Weiß 90 aus Mariendorf, weil diese eine noch sensationellere Saison spielten. Bei einem Aufstieg würde der Club womöglich auch die Aufmerksamkeit bekommen, die ihm als bestem Fußballverein ihm Bezirk zustünde. Doch zu den Heimspielen verlieren sich selten mehr als 100 Zuschauer.

Die familiäre Atmosphäre ist wichtig

„Die Leute sind verwöhnt“, sagt Eintracht-Präsident Thomas Loest, der die Geschicke des Clubs seit 20 Jahren lenkt. Früher, zu DDR-Zeiten, hätten die Mahlsdorfer sich Jahrzehnte an den Verein gebunden, jedes Wochenende ihr Bier in der Vereinskneipe getrunken. „Heute gibt es doch viel mehr Alternativen.“ Und klar: Seit 2003 spielt die Eintracht in der Berlin-Liga, in den letzten zehn Jahren war man immer unter den besten zehn. Diese Monotonie sei nicht unbedingt attraktiv, weiß der Präsident, der sein Geld als Obsthändler verdient.

Auf der anderen Seite wollen sie den Erfolg auch nicht um jeden Preis erzwingen. Die familiäre Atmosphäre wird groß geschrieben. „Wir wollen gute Jungs, die Wert auf Gemeinschaft legen, mit denen auch über andere Dinge als Fußball reden kann“, sagt Boer. Nicht in allen Vereinen sei es selbstverständlich, dass man nach den Spielen gemeinsam esse. Und wenn einer der Spieler Hilfe brauche, sei man da, sagt Boer, der seit Karriereende als Sozialpädagoge in einem Kinderheim in Lichtenberg arbeitet.

Dieses Familiäre ist es auch, dass Spitzenspieler wie Christoph Zorn bislang davon abhielt, trotz Angeboten zu höherklassigen Vereinen zu wechseln. Und trotzdem will sich die Eintracht jetzt in der Rückrunde neu aufstellen, das Beste aus dem Kader rausholen. Denn auch wenn der Aufstieg diese Saison wohl nicht mehr klappen wird – die nächste kommt bestimmt.