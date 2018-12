Kommendes Jahr gibt Angelo Kelly mit seiner eigenen Band das einzige Deutschland-Konzert in Marzahn.

"Irish Heart" Angelo Kelly spielt in den Gärten der Welt

Berlin. In den 90er-Jahren bedeckten ihre Poster die Zimmerwände deutscher Jugendlicher, mehr als zwei Jahren hielt sich ihr Album „Over the Hump“ seinerzeit in den deutschen Charts. Mit 20 Millionen verkauften Tonträgern ist die Kelly Family bis heute eine der erfolgreichsten Bands Europas.

Mit seinen langen Haaren, dem Schmollmund und seiner lässigen Art am Schlagzeug war das jüngste Familienmitglied gerade bei den weiblichen Fans besonders beliebt: Angelo Kelly. Mehr als 20 Jahre und ein paar Kilos auf den Hüften später tritt dieser nun in Marzahn auf. Im August kommenden Jahres spielen „Angelo Kelly & Family“ in der Arena der Gärten der Welt.

"Stimmung wie in einem Irish Pub"

Dabei bekommen die Zuschauer nicht die original Kelly Family von damals zu sehen, sondern die „zweite Generation“. Angelo Kelly spielt mit seiner Frau Kira und den Kindern Gabriel, Helen, Emma, Joseph und William. Sie werden bei ihren Songs des neuen Albums "Irish Heart" von irischen Musikern unterstützt. Der Veranstalter Grün Berlin verspricht die „Stimmung eines Irish Pubs, die sicher viele Konzertgäste zum Tanzen animieren wird“.

Der Auftritt, der einzige der Band in Deutschland in 2019, findet am Sonnabend, 3. August statt. Karten kosten 39 Euro, ermäßigt 29 Euro. Inhaber einer Jahreskarte für die Parks der Grün Berlin bekommen einen Rabatt. Mehr Informationen online.