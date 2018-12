Freiwillige Feuerwehr kämpft um jeden Euro

Berlin. Sie sind rund um die Uhr im Einsatz, fahren rund 1400 Einsätze im Jahr und riskieren ihr Leben, um das ihrer Mitmenschen zu retten: 47 Männer engagieren sich ehrenamtlich in der Freiwilligen Feuerwehr Hellersdorf.

Dafür sind sie aber auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Der Förderverein Freiwillige Feuerwehr Hellersdorf e.V. bittet deshalb vor Weihnachten noch mal dringlichst um Spenden. „Die Mittel von Senat und Bezirk reichen leider nicht aus“, sagt Vorstand Sten Meißner. Rund 700 Euro monatlich brauche man zusätzlich – durch Mitgliedsbeiträge käme nicht mal die Hälfte zusammen.

So muss etwa der kürzlich angeschaffte Transporter, der für die wachinterne Organisation und Veranstaltungen benötigt wird, mit einer Funkvorrichtung ausgestattet werden. Auch für die für den Zusammenhalt wichtigen Feiern braucht es Geld. Beim letzten Osterfeuer etwa wurden drei Zelte druch einen Sturm komplett zerstört.

Videoabende als Ablenkung für die Kameraden

Zudem sind Arbeiten an der Wache im Kummerower Ring nötig. So will man auf dem Gelände einen Lagerraum errichten. Dieser befindet sich bislang im Keller, der Transport über die Treppe ist umständlich. Auch die Ausbildungsfahrten der Jugendfeuerwehr wollen bezahlt werden, ebenso Ausbildungsunterlagen- und materialien. Und nicht zuletzt müssen die Männer unterstützt werden. „Wenn man so oft Tote sieht wie wir, hinterlässt das Spuren“, sagt Meißner. Immer wieder organisiere man etwa Videoabende mit Pizza, um die Kameraden abzulenken.

Ferner seien Veranstaltungen wie das Osterfeuer, das Weihnachtsbaum-Verbrennen oder das Basteln von Lampions für Kinder immens wichtig, um auch die Familienmitglieder von der Arbeit ihrer Angehörigen zu überzeugen. „Für viele Ehefrauen ist es schwierig zu akzeptieren, dass ihre Männer so viel Zeit für die gefährliche Arbeit Feuerwehr aufbringen“, sagt Meißner.

CDU: Zustand der Wachen ist "erschreckend"

Die Freiwillige Feuerwehr Hellersdorf ist neben den zwei Berufsfeuerwehren eine von fünf im Bezirk. Nicht nur in Marzahn-Hellersdorf, in ganz Berlin gelten die Zuständen in den Wachen mitunter als „erschreckend“, wie es der Fraktionschef der CDU im Abgeordnetenhaus, Burkhard Dregger, zuletzt formulierte. Am dringlichsten ist laut Dregger der Bedarf neuer Einsatzfahrzeuge, 80 Prozent seien bereits älter als 14 Jahre.

Im Zuge des Doppelhaushalts 2018/19 will der Senat wie zuletzt berichtet 94 Fahrzeuge anschaffen. Für die Sanierung der Wachen wurden 20 Millionen Euro bewilligt. Wenig zwar gemessen am Gesamtbedarf von 170 Millionen Euro, doch ein großer Sprung, verglichen mit den Mitteln der letzten Jahre.

Für die Freiwillige Feuerwehr Hellersdorf gespendet werden kann an das Konto mit der IBAN DE 08 100 708 480 658 201 901 / BIC DEUTDEDB110. Mehr Informationen online.