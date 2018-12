Oma Kissen ins Gesicht gedrückt: lebenslange Haft für Enkel

Der 28-Jährige erstickte seine Großmutter in ihrer Wohnung in Kaulsdorf. Das Motiv konnte bisher nicht eindeutig geklärt werden.

Berlin. So kalt und emotionslos wie er getötet hatte nahm Phillip L. am Donnerstag auch das Urteil des Gerichts auf: Lebenslänglich wegen heimtückischem Mord an seiner eigenen Großmutter. Die Schwurgerichtskammer sah es als erwiesen an, dass der 28-Jährige Gisela O. (80) in deren Haus in Kaulsdorf hinterrücks attackiert und ihr dann ein Kissen auf das Gesicht gedrückt hatte, wodurch die 80-Jährige erstickte. Die Staatsanwaltschaft war in ihrer Anklage von einem Mord aus Habgier ausgegangen, das Motiv für die Tat habe in der Hauptverhandlung aber nicht mit erforderlichen Sicherheit festgestellt werden können, sagte der Vorsitzende in seiner Urteilsbegründung.

Unbestritten bleibt allerdings, dass L. den Mord begangen hat, er selbst gestand die Tat bereits beim Prozessauftakt vor einer Woche. Habgier als Motiv bestritt er dabei allerdings. „Es ging nicht um Geld, ich weiß selbst nicht, wie es dazu kommen konnte obwohl ich mir seit Monaten den Kopf darüber zerbreche“, erklärte er dem Gericht. Wütend sei er gewesen, weil sein Großmutter ihm Vorwürfe gemacht und abfällig über seinen Vater geredet habe, äußerte der Angeklagte. Daraufhin habe er seine Arme um den Hals der Großmutter gelegt, zugedrückt und die gebrechliche Frau dann fallen lassen. Kurze Zeit später habe er bemerkt, dass die 80-Jährige noch atmete. „Ich nahm ein Kissen und drückte es ihr aufs Gesicht, bis sie tot war“, ohne jede Regung, geradezu sachlich-nüchtern schilderte Philipp L. seine Tat.

Sieben Monate liegt das schreckliche Geschehen zurück. Am Tattag, dem 6. Mai 2018 hielt sich der 28-Jährige wie so häufig bei seiner Großmutter in deren Einfamilienhaus an der Chemnitzer Straße auf. Zeugen bezeichneten das Verhältnis zwischen dem permanent in Geldnot steckenden Enkel und der offenbar gut situierten Großmutter als zwiespältig. Einerseits war L. offenbar der Lieblingsenkel von Gisela O. Die Seniorin beschenkte den 28-Jährigen großzügig, half ihm immer wieder aus seinen finanziellen Schwierigkeiten und verzieh nahezu alles, was L. anstellte. Selbst ihr Haus hatte die 80-Jährige dem Enkel übertragen, soll aber auch mehrfach gedroht haben, dies rückgängig zu machen. Letzteres berichteten zwei Geschwister des Angeklagten in ihren Befragungen. „Ich nehme ihm alles wieder weg“, soll die Großmutter gesagt haben, als ihr wieder einmal Geld fehlte und sie Philipp L. in Verdacht hatte

Gisela O. hatte aber auch in anderen Fällen keine Scheu, dem Enkel heftige Vorwürfe zu machen. In seiner Befragung durch das Gericht beschrieb Philipp L. wie er von der Oma heftig beschimpft wurde, wenn er mit einer Bierfahne bei ihm auftauchte, vor allem dann, wenn das schon morgens der Fall war. „Dann konnte sie richtig in Rage geraten“, erzählte der Angeklagte. Auch am Tattag gab es mal wieder Vorwürfe. Seine Großmutter habe ihm vorgeworfen, dass er „allein nichts auf die Reihe kriegt“ und wie sein Vater sei. Das war offenbar die Initialzündung zu der Tat.

Suizid des Vaters ein wunder Punkt für den Angeklagten

Denn mit der Erwähnung des Vaters berührte die Großmutter einen wunden Punkt im Leben des Enkels und der ganzen Familie. Immer wieder kam der Angeklagte in der Verhandlung auf ihn zu sprechen. Der Vater hatte sich 2017 umgebracht, wohl auch, weil seine Mutter, die Großmutter des Angeklagten den Sohn verdächtigte, ihm 8000 Euro, ihre gesamten Rücklagen gestohlen hatte. Tatsächlich war es der Angeklagte gewesen, der die Großmutter bestohlen hatte. Und es war nicht das einzige Mal. Am Tag vor dem Mord hatte Gisela O. ihrem Enkel ihre EC-Karte ausgehändigt, damit der sich am Bankautomaten 700 Euro ziehen konnte. Damit wollte L. seine überfällige Gasrechnung bezahlen, da ihm das Gas sonst abgestellt werden sollte. Tatsächlich aber hob L. mit der Karte der Großmutter weitere 1.400 Euro für sich selbst ab, was die Großmutter allerdings nicht wusste und auch nie erfahren würde.

Immer wenn im Prozess die Rede auf den toten Vater kam, zeigte der unscheinbare Mann auf der Anklagebank Emotionen. Um dann nur wenige Augenblicke später wieder eine ungewöhnliche Kälte an den Tag zu legen. Etwa dann, als L. dem Gericht das weitere Geschehen nach dem Mord zu schildern. Nach dem Tat verließ er zunächst das Haus der Großmutter, kehrte am Abend aber noch einmal zurück. Ihm sei es darum gegangen, Spuren zu verwischen und einen Raubmord vorzutäuschen, erklärte der 28-Jährige. Die Frage, ob ihm der Anblick der toten Großmutter dabei keine Probleme bereitet hätte, beantwortete der Angeklagte mit einem schlichten Nein. Er habe sich ausschließlich darauf konzentriert, ihn belastenden Beweise zu vernichten.

Das gelang ihm sogar für einen kurzen Moment, die Mordkommission ermittelte zunächst in mehrere Richtungen. Auch die Tat eines Serienmörder schien nicht ausgeschlossen, da zu der Zeit noch zwei weitere Seniorinnen brutal ermordet wurden. Doch schon erste Befragungen im familiären Umfeld lenkten den Verdacht auf Philipp L. Eine Woche nach der Tat wurde er festgenommen und legte bereits bei seinen Vernehmungen durch die Polizei ein Geständnis ab.

