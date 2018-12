Berlin: Wohnungsgenossenschaft baut Theater mit begrüntem Dach

Die Grüne Mitte will mehr Kultur in die "Kulturwüste" Hellersdorf bringen. Schon nächstes Jahr soll die neue "Showbühne" fertig sein.

Für die Bewohner der Hochhäuser drumherum soll es ein „Hingucker“ werden. Seit September baut die Hellersdorfer Wohnungsgenossenschaft Grüne Mitte an der Luckenwalder Straße ein eigenes Theater. Rund 200 Plätze sind geplant, alles soll sehr hochwertig sein: rote Stoffe an den Wänden, Gold und Marmor – ein bisschen wie im Varieté Wintergarten. Schon jetzt gibt es ein das kleine „Café Sonnenschein“, das seine Öffnungszeiten bald deutlich ausweitet.

Die Fertigstellung des Theaters ist für Herbst nächsten Jahres geplant, Anfang 2020 soll dann das Programm starten. „Wir wollen die Kulturwüste Hellersdorf stärken“, begründet Grüne-Mitte-Vorstand Andrej Eckhardt das Vorhaben. Bis jetzt gebe es im Bezirk, abgesehen vom Freizeitforum Marzahn, zu wenige Lokalitäten für kulturelle Veranstaltungen. Der neue Bau sei auch weniger ein Theater als vielmehr eine „Showbühne“. Nicht nur klassische Theateraufführen soll es geben, sondern etwa auch Konzerte, Lesungen und vieles mehr.

Um das Programm will sich die Genossenschaft selbst kümmern. „Wir sind politisch unabhängig“, sagt Eckhardt, der Bezirk sei nicht involviert. Das neue Theater passt zu dem Motto, das sich die Grüne Mitte auf die Fahnen geschrieben hat: Dass zum Leben mehr als eine gute Wohnung gehört.

Genossenschaft setzt auf Natur an ihren Gebäuden

Seit ihrer Gründung 1995 versucht die Genossenschaft, die als erste nach der Wende volkseigene Plattenbauten in Genossenschaftswohnungen umwandelte, ihren Mitgliedern mehr als günstige Mieten zu bieten. Immer mit dem Fokus auf Kunst und Kultur, gibt es jedes Jahr ein Sommerfest oder Veranstaltungen im genossenschaftseigenen Kulturtreff, etwa den Theaterkurs „Kleine Bühne“.

Auf die Fahnen geschrieben hat sich die Grüne Mitte auch, ihre Gebäude – rund 2700 Wohnung sind in ihrem Besitz – zu begrünen. In der Vergangenheit wurden etliche vertikal bepflanzt, an einem sogar ein Wasserfall installiert. Das neue Theater soll gemäß dieser Tradition eine Dachbegrünung erhalten. „Damit die die Nachbarn in unsere Wohnung von oben einen schönen Blick haben“, sagt Eckhardt. Zu den Kosten des Theaters will die Genossenschaft nichts sagen.

