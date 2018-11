Einbrecher scheitern bei Diebstahl von "Goldnest" in Schule

Berlin. Es ist ein wahrer Schatz, der da mitten in der Biesdorfer Fuchsberg-Grundschule lagert: 814 Gramm Feingold, gegossen zu 74 Zweigen, die ein Vogelnest bilden. Allein der Materialwert des „24 kt“ (24 Karat) getauften Goldnests liegt bei 28.000 Euro. Vorletzte Woche wurde das Kunstwerk der erst kürzlich neu eröffneten Schule übergeben, sicher gelagert in einer mit Panzerglas geschützten Vitrine zwischen Foyer und Pausenhof. Doch bereits vergangene Woche versuchten Diebe offenbar, es zu stehlen.

Wie ein Polizeisprecher der Berliner Morgenpost bestätigte, hatten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag versucht, in die Schule zu gelangen. Am Morgen entdeckte der Hausmeister eine zerbrochene Scheibe im Eingangsbereich. Laut Polizei gelang es dem oder den Tätern aber wohl nicht, in das Gebäude einzudringen. Dass es bei der Aktion um den Diebstahl des Goldnests ging, sei zwar „reine Spekulation“, so der Sprecher. Dennoch liegt der Verdacht nahe. Die Beamten haben die Ermittlungen wegen versuchten Einbruchs aufgenommen.

„Es ist traurig zu sehen, dass bestimmte Menschen auch nicht vor unseren Schulen halt machen, um sich zu bereichern", sagte der Schulstadtrat von Marzahn-Hellersdorf, Gordon Lemm (SPD), auf Morgenpost-Anfrage. Umso besser, dass das Kunstwerk aus genau diesem Grund einbruchssicher aufbewahrt werde. Dass ein derart wertvolles Objekt in einer Grundschule lagert, liegt an der gesetzlichen Vorgabe zur Kunst am Bau. Demnach ist der Staat als Bauträger verpflichtet, einen gewissen Teil der Baumittel für Kunstwerke zu verwenden. Das goldene Vogelnest stammt vom Künstler Thorsten Goldberg, der sich in einem Ideenwettbewerb durchsetzen konnte. Goldberg hat die Urheberrechte seines Werks abgegeben, nach 14 Jahren darf die Schule das Nest etwa einschmelzen, verkaufen und mit dem Erlös anschaffen, was sie gerade benötigt.

In der jüngeren Vergangenheit hatte es in Berlin immer wieder spektakuläre Goldraube wie etwa im Bode-Museum gegeben. Zuletzt wurde ein Replikat der Friedensnobelpreis-Medaille von Willy Brandt entwendet. Eine Verbindung zu bisherigen Fällen und dem an der Fuchsberg-Grundschule kann die Polizei aktuell nicht erkennen, dies werde aber geprüft. Von einem "Trend" in Sachen Gold-Diebstählen wollen die Ermittler nicht sprechen. Dennoch liege der Vorteil bei Edelmetallen wie Gold für die Täter auf der Hand: Sie lassen sich einschmelzen, dadurch ist ihre Herkunft meist nicht mehr nachvollziehbar.