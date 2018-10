20.000 Haushalte in Marzahn-Hellersdorf ohne Strom

In Teilen des Bezirks Marzahn-Hellersdorf ist am Mittwochmorgen der Strom ausgefallen. Betroffen waren rund 20.000 Haushalte in Teilen von Mahlsdorf, Biesdorf und Kaulsdorf. Die Unterbrechnung dauerte von 4.41 Uhr bis 6.24 Uhr, wie ein Sprecher von "Stromnetz Berlin" der Berliner Morgenpost sagte. Grund sei ein defekter Trafo in einem Umspannwerk.

Des Weiteren ereignete sich gegen 8.40 Uhr in Teilen Berlins eine sogenannte Spannungseinsenkung, wie der Sprecher weiter mitteilte. Das ist ein kurzzeitiger Spannungsabfall im Netz. Offenbar in der Folge dieses Vorfalls schalteten sich mehrere Ampeln ab, betroffen war die gesamte Bundesallee.

