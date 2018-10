Die Zukunft des Biesdorfer Bürgeramts ist unklar

Berlin. Wenn die mehr als 70.000 Bewohner aus dem sogenannten Siedlungsgebiet, also den Marzahn-Hellersdorfer Ortsteilen Biesdorf, Kaulsdorf und Mahlsdorf, einen neuen Personalausweis brauchen oder sich ummelden müssen, gehen sie dafür ins Bürgeramt im Biesdorf-Center am Elsterwerdaer Platz.

Doch inzwischen stellt sich die Frage: Wie lange noch? Denn der Mietvertrag läuft Ende nächsten Jahres aus. Bis zum kommenden Frühjahr muss das Bezirksamt deshalb entscheiden, ob es die neuen Konditionen des Eigentümers akzeptieren will. Der fordert eine Erhöhung von acht auf zwölf Euro pro Quadratmeter, eine Steigerung um 50 Prozent – bei Gewerbeimmobilien gilt die Mietpreisbremse nicht und es gibt auch sonst keine Regelungen.

Im Gegenzug, so der Deal, müsste der Eigentümer in die Ertüchtigung des Gebäudes investieren, etwa in den Sonnenschutz. Weil der fehlt, litten vor allem die Mitarbeiter vergangenen Sommer unter der Hitzewelle. Zwischenzeitlich wurde das Bürgeramt wegen Temperaturen von mehr als 35 Grad nachmittags sogar geschlossen.

Die Idee: ein zentrales Bürgeramt

Das Angebot wird derzeit geprüft. „Die Tendenz geht aber dazu, dass wir die Bedingungen nicht akzeptieren werde“, sagt die für das Facility Management zuständige Juliane Witt (Linke). Dennoch sei nicht ausgeschlossen, dass man kommendes Jahr noch mal Gespräche aufnehme. Auch sei es natürlich möglich, dass der Eigentümer dem Bezirk bei den Konditionen entgegenkomme.

Falls nicht, müsste es ab 2020 einen neuen Standort geben. Und wo der sein soll, darüber wird derzeit diskutiert. Der für die Ordnungsämter zuständige Stadtrat Thomas Braun (AfD) hatte vergangene Woche in der Bezirksverordnetenversammlung für Aufregung gesorgt, als er abermals eine umstrittene Möglichkeit ins Spiel gebracht hatte.

Bereits vergangenes Jahr hatte Braun mit dem Leiter der Ordnungsämter, Adolf Schuster, ein Konzept erarbeitet. Dieses sah vor, die Bürgerämter in Biesdorf, der Hellen Mitte in Hellersdorf sowie an der Marzahner Promenade zu schließen und zu zentralisieren – in einem Neubau am Elsterwerdaer Platz unweit des Biesdorf-Centers.

Der Plan: mehr Effizienz und mehr Output. In einem zentralisierten Bürgeramt könne man die Wochenöffnungszeiten von 33 auf 45 Stunden steigern, besser auf krankheitsbedingte Ausfälle reagieren und Termine ohne Wartezeiten anbieten. Außerdem Geld sparen, Braun und Herbst sprachen von 300.000 Euro im Jahr. Die Senatsfinanzverwaltung zeigte Sympathien für die Idee.

Gespräche mit anderem Investor laufen

Ein entsprechendes Konzept wurde in der BVV von den anderen Parteien aber mehrheitlich abgelehnt. Man müsse nah am Bürger bleiben, befürwortet Stadträtin Witt den Status Quo, dass es drei über den Bezirk verteilte Bürgerämter gibt. Gerade für ältere Bewohner, von denen es im am schnellsten alternden Bezirk immer mehr gibt, sei dieses Prinzip sinnvoll. Und auch der Standort Biesdorf dürfe vor dem Hintergrund, dass der Ortsteil aktuell extrem schnell wachse, nicht aufgegeben werden.

„Der Standort Elsterwerdaer Platz ist einer der am besten funktionierenden in Berlin“, sagt auch der Biesdorfer Abgeordnete Christian Gräff (CDU). Stadtrat Braun sei gut beraten, sich um einen Sonnenschutz für die Mitarbeiter zu kümmern, anstatt den Standort in Frage zu stellen. Eine Morgenpost-Anfrage an das Büro von Braun blieb am Donnerstag unbeantwortet.

Tatsächlich gibt es aber bereits Ideen, wohin es gehen könnte, sollte das Bürgeramt aus dem Biesdorf-Center ausziehen müssen. In unmittelbarer Nähe baut ein Investor einen Gebäudekomplex um, dort könnten Räumlichkeiten frei werden. Gespräche wurden bereits aufgenommen, natürlich hänge es hier aber auch vom Mietpreis ab, so Stadträtin Witt.

