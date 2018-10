Berlin: Mahlsdorf bekommt eine eigene Eisbahn

So ähnlich wie in Porta Westfalica soll die Eisbahn in Mahlsdorf aussehen

Berlin. Gute Nachrichten für Wintersport-Fans in Marzahn-Hellersdorf: Ab dem 2. November eröffnet vor dem Möbelhaus Porta in Mahlsdorf eine überdachte Eisbahn. Für gut drei Monate können die Bewohner im Bezirk dann auf 550 Qua­dratmeter Fläche Schlittschuh laufen.

„Porta on Ice“ nennt sich die von dem Einrichtungshaus an der B 1 initiierte Aktion. Das Zelt auf der Eventfläche vor dem Gebäude steht bereits, es wird Anfang Januar wieder abgebaut. „Parkplätze sind nicht betroffen“, so eine Sprecherin. Man habe mit der Eisbahn am Stammsitz in Porta Westfalica (Nordrhein-Westfalen) bereits gute Erfahrungen gemacht. Deutschlandweit hat das Unternehmen 24 Filialen, die einzige in Berlin befindet sich in Mahlsdorf, eine weitere in Potsdam.

Linken-Politiker lobt die Aktion

Mit der Eisbahn will das erst vor einem Jahr eröffnete Möbelhaus natürlich auch Kunden gewinnen. Und wirbt neben Schlittschuhfahren mit weiteren Aktionen. So kann die Bahn für Kindergeburtstage oder zum Eisstockschießen gemietet werden, dazu kommen Events wie „After Work on Ice“ oder „Moonlight in Ice“, außerdem der Besuch des Nikolaus und des Weihnachtsmannes.

Für den Abgeordneten Kristian Ronneburg (Linke) ist die neue Eisbahn „eine tolle Sache“, zumal es die aktuell einzige Möglichkeit zum Schlittschuhfahren im Bezirk ist. Eine Eisbahn im Hellersdorfer Stadtteilzentrum Helle Mitte wird seit ein paar Jahren nicht mehr angeboten.

Die Eisbahn öffnet in der Straße Alt-Mahlsdorf 85 vom 2. November bis zum 6. Januar, Montag bis Freitag von 14 bis 20 Uhr, am Wochenende von 11 bis 20 Uhr. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 2,80 Euro, für Kinder bis zwölf Jahre 1,60 Euro. Sparangebote wie Familien- oder Zehnerkarten gibt es ebenfalls. Schlittschuhe sind ausleihbar.

Mehr aus dem Bezirk Marzahn-Hellersdorf lesen Sie hier.