Marzahn-Hellersdorf: Planungen zur Ortsumfahrung Ahrensfelde nehmen Fahrt auf

Berlin. Schon zu DDR-Zeiten wurde darüber diskutiert, im Norden von Marzahn rund um die angrenzende brandenburgischen Kleinstadt Ahrensfelde eine Ortsumfahrung zu bauen. Heute ist diese Forderung dringender denn je: Täglich passieren bis zu 30.000 Fahrzeuge die Ahrensfelder Dorfstraße von und nach Berlin und sorgen für permanente Staus, besonders im Berufsverkehr. Das Nadelöhr ist zum absoluten Stressfaktor für Pendler und Anwohner geworden.

Lange lag das Vorhaben einer Ortsumfahrung auf Eis, Berlin und Brandenburg schoben sich die Verantwortung gegenseitig zu. Doch seit diesem Jahr ist wieder Bewegung in der Sache. Im Planfeststellungsverfahren, das bereits 2011 gestartet wurde und nun wie angekündigt wieder aufgenommen werden soll, werden fünf möglich Varianten genannt.

Folgende, die sogenannte Variante 2, wird es wohl werden: Die neue Straße – B158n getauft – beginnt an der Märkischen Allee im Bereich des S-Bahnhofs Ahrensfelde. Über eine neue Kreuzung Ahrensfelder Chaussee/Dorfstraße Ahrensfelde verläuft sie über die Klandorfer Straße in Marzahn, fast auf der Landesgrenze zwischen dem Ahrensfelder Ortskern und dem städtischen Siedlungskomplex Marzahn-Nord. Im weiteren Verlauf, der sie zu großen Teilen über Ackerflächen führt, schwenkt sie wieder auf die B158 ein.

Probleme gleich zu Beginn der Route

Doch schon zu Beginn der Route lauert ein Problem: Wegen der Anwohner muss es in der Klandorfer Straße eine Lösung für den Lärmschutz geben. Der Bund, der die 4,6 Kilometer lange Umfahrung in den Bundesverkehrswegeplan 2030 aufgenommen hat, übernimmt die Kosten und investiert 45 Millionen Euro. In den Lärmschutz soll aber nur Geld für Lärmschutzwände fließen. Doch diese befinden Politik und Anwohner nicht nur aus ästhetischen Gründen für ungeeignet. „Dadurch wäre Ahrensfelde vollkommen von Berlin abgekapselt“, sagt der Verkehrsstadtrat von Marzahn-Hellersdorf, Johannes Martin (CDU).

Berlin und Brandenburg favorisieren deshalb die Variante eines sogenannten abgedeckelten, 150 Meter langen Trogs. Dabei wird die Straße tiefer gelegt und teilweise überdacht – eine Idee, die schon vor zehn Jahren zur Debatte stand. Erst im Frühjahr aber konnten sich beide Länder über die Kosten von zehn Millionen Euro einigen. Der Kompromiss: Sie werden geteilt.

Damit das Planfeststellungsverfahren fortgeführt werden könne, müsse die Kostenteilung noch mit dem Bund abgesprochen werden, teilt das federführende Brandenburger Infrastrukturministerium auf Nachfrage mit. Auch wird der Bund seine Kostenschätzung von 45 Millionen Euro für die Umfahrung noch überarbeiten müssen. Die Zahlen stammen noch aus 2011, die Kosten dürften seither gestiegen sein.

Anwohner sind mit geplanter Lösung nicht zufrieden

Dien Kritik an den Planungen fällt deutlich aus. „Wir sind gegen diese Variante, sie ist die verkehrlich schlechteste“, sagt Günter Becker von der Anwohnerinitiative Klandorfer Straße. Es gebe keine Lösung für den Fall, dass es sich in dem Trog staue. Zudem seien vor und hinter dem Trog mehr als sechs Meter hohe Lärmschutzwände vorgesehen. „Es ist nicht die optimalste Variante für die Bevölkerung, aber besser als gar keine Variante“, sagt Stadtrat Martin und räumt ein, dass auch er sich die sogenannte Variante 1 aus dem Planfeststellungsverfahren gewünscht hätte.

Auch über diese Trasse wurde schon zu DDR-Zeiten diskutiert, Ende letzten Jahres hatten die Linken, zuletzt auch die Grünen in Marzahn-Hellersdorf gefordert, sie noch mal zu prüfen. Sie beginnt weiter südlich und zweigt von der B158 auf die Wuhletalstraße ab. In nördlicher Richtung quert sie die Neue Wuhle, führt im Zuge der Kemberger Straße bis zur Havemannstraße und führt schließlich auf die Trasse von Variante 2. Im Planfeststellungsverfahren wird jedoch deutlich, warum Variante 1 die schlechteren Karten hat: Sie würde „massiv in landschaftlich gestaltete Bereiche“ eingreifen, heißt es.

