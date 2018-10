Ärger wegen Gestank in Mahlsdorfer Recyclinghof

Marzahn-Hellersdorf. In der großen Hitze des vergangenen Sommers war es besonders schlimm. Immer wieder zogen Geruchsschwaden aus dem Recyclinghof herüber und belästigten die Anwohner. Vor allem für die Mitarbeiter und Kinder in der Kita "Zu den Seen", die sich viel im Freien aufhielten, wurde der Gestank zunehmend zur Belästigung.

Zwar hat sich der Sommer längst verabschiedet, dennoch ist das Geruchsproblem in der Gegend rund um den Alba Recyclinghof am Hultschiner Damm in Mahlsdorf immer noch da. "Es ist ein permanentes Problem und für die Betroffenen unerträglich", sagt die Marzahn-Hellersdorfer Bezirksverordnete Liane Ollech (SPD). Ihre Partei will das nicht länger hinnehmen.

Per Antrag fordern die Sozialdemokraten das Bezirksamt auf, die Geruchsbelästigung der umliegenden Whnhäusder und der Kita zu prüfen. "Dabei sollten Maßnahmen geprüft werden, die zu einer Minimierung der Geruchsbelästigung führen", heißt es in dem Papier. Zudem solle geprüft werden, ob die Werte gemäß Geruchsimmissions-Richtlinie und die Mindestabstände zu Wohnbebauungen eingehalten würden.

Bei Alba, dem Recycling-Riesen in der Hauptstadt, räumt man die Probleme ein. Tatsächlich sei es in den letzten Wochen zu vereinzelten Geruchsbelästigungen gekommen. Grund dafür seien Ballen bereits fertig sortierten Materials gewesen, bei denen sich der Abtransport verzögert hätte, so ein Alba-Sprecher auf Morgenpost-Anfrage. Tatsächlich startet ein Transport erst dann, wenn er mit 30 Tonnen Material für den Abnehmer beladen ist.

Bei Kontrollen keinerlei Beanstandungen

Dass der Müllgeruch zunehmend als störend wahrgenommen wird, liegt auch an der baulichen Verdichtung in der Gegend. In den vergangenen Jahren wurden Wohnhäuser in immer größerer Nähe zum Recyclinghof gebaut. Man sei an einem guten Verhältnis zu den neuen Nachbarn stark interessiert und unternehme einiges, um die Geruchsbelästigung so gering wie möglich zu halten. So würden etwa Ballen, die auf Grund des früheren Inhalts der Verpackungen wie Joghurtbecher in Folie verpackt, damit möglichst wenig Geruch nach außen dringe. Ganz ließe sich die Belästigung - zumal in einem Gewerbegebeit - aber nicht vermeiden.

Wirtschaftsstadtrat Johannes Martin (CDU) verweist darauf, dass das Unternehmen bei Kontrollen stets den rechtlichen Anforderungen genügen konnte. So hatten sich Anwohner in der Verrgangenheit auch über ein erhöhtes Aufkommen an Fliegen beschwert. Bei einer unangemeldeten Kontrolle durch die Senatsumweltverwaltung wurden aber keine Verstöße festgestellt.

Der SPD im Bezirk reicht das aber nicht. Zumal in der Gegend auch eine neue Schule geplant ist. Donnerstag diese Woche will sie ihren Antrag in die Bezirksverordnetenversammlung einbringen.