Simulation der Radbahn entlang der U5, hier in Biesdorf

Radverkehr Pläne für einen "Highway to Hellersdorf"

Berlin. Sie sind das Masterprojekt des Berliner Senats und seiner Verkehrswende: Radschnellwege, die von den Außenbezirken in die Innenstadt führen. Breit, sicher, schnell – die Verbindungen sollen auch den letzten Autofahrer in der Peripherie dazu bewegen, aufs Rad umzusteigen. 100 Kilometer, so hat es Rot-Rot-Grün in seinem Mobilitätsgesetz festgeschrieben, sollen es werden.

Doch bei der Planung wurde der Osten der Stadt quasi nicht berücksichtigt. Die Senatsverkehrsverwaltung begründete dies mit der im Vergleich zu den Radschnellwegen im Westen schlechteren Wirtschaftlichkeit der Ost-Verbindungen. Zu hohe Kosten bei zu wenig Nutzen.

Pascal Grothe will das nicht gelten lassen. Der Gründer des Netzwerks „Radbezirk Marzahn-Hellersdorf“ schlägt einen Radschnellweg entlang der U5 vor, genauer zwischen den Bahnhöfen Hönow und Biesdorf-Süd. „Radbahn U5“ hat er das Projekt getauft, beziehungsweise: „Highway to Hellersdorf“. „Die Strecke verläuft mittig durch den Bezirk und würde eine Vielzahl an Menschen anbinden“, sagt Grothe.

Für den 25-Jährigen, der eigentlich in der Immobilienbranche arbeitet, liegt seine Idee auf der Hand. Denn dort, wo die Radbahn verlaufen soll, fährt die U5 bereits größtenteils oberirdisch und hat sozusagen eine Schneise in die Landschaft geschlagen. Soll heißen, es gibt keine Kreuzungen, die den Verkehrsfluss aufhalten. Zudem sind die Flächen um die Trasse herum großzügig dimensioniert. Die mindestens vier Meter Breite, die Radschnellwege in Berlin haben sollen, dürften kein Problem sein, ist Grothe überzeugt.

Ein Vorteil: Flächen gehören der BVG

Dort, wo die U-Bahn unterirdisch fährt – zwischen den Bahnhöfen Wuhletal und Kaulsdorf Nord – , seien überirdisch mit der Gülzower sowie der Hellersdorfer Straße ausreichend breite Hauptverkehrsstraßen vorhanden, die auch Platz für einen Radschnellweg böten, so Grothe, der einen weiteren Vorteil für seine Idee erkannt hat: So gehören die Flächen entlang der Trasse den Berliner Verkehrsbetrieben – einem Landesunternehmen. „Würden sie der Deutschen Bahn gehören, wäre es viel schwerer, dort einen Radschnellweg zu bauen“, so Grothe.

Im Bezirk erhält er für sein Vorhaben parteiübergreifend Unterstützung, auch von höchster Stelle. „Ich habe eine hohe Sympathie für die Idee“, sagt Verkehrsstadtrat Johannes Martin (CDU). Doch in ihrer ersten Potenzialanalyse für Radschnellwege hatte die Senatsverkehrsverwaltung die „Radbahn U5“ nicht auf dem Zettel, die Trasse sei „dem Senat leider nicht bekannt gewesen“, hieß es noch im Frühjahr.

Das hat sich geändert. Auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen teilte die Verkehrsverwaltung zuletzt mit, dass der Bezirk die Mittel für eine Potenzialuntersuchung gerne beim Senat abfragen könne. Genau das hat Stadtrat Martin inzwischen getan, eine Rückmeldung der Verwaltung steht aber noch aus.

Strecke sollte eigentlich bis Ostkreuz führen

Fraglich ist, wie gut die Chancen für die Radbahn stehen. Denn um wirklich einen hohen Nutzen zu haben, müsste sie vom Tierpark eigentlich weiter Richtung Innenstadt führen. Geht es nach Grothe, könnte die Strecke entlang der S3 weiter verlaufen, möglicherweise sogar bis zum Ostkreuz und dort einen bereits existierenden Radweg nutzen.

Laut Verkehrsverwaltung wäre dafür aber der Bau einer Brücke über die Treskow Allee beziehungsweise die Straße am Tierpark nötig. „Wegen der zu realisierenden Durchfahrtshöhe für die hier verkehrende Straßenbahn von mindestens 4,70 Meter und die damit erforderlichen Rampenlängen ist solch eine Brücke als schwer umsetzbar einzuschätzen“, schreibt die Verwaltung dazu.

Definitiv bessere Chancen hat indes offenbar ein anderer Radschnellweg. Ob des offensichtlichen Mangels an Verbindungen im Osten wurde entschieden, Für Marzahn-Hellersdorf, so Aktivist Grothe, sei diese Verbindung aber weniger vorteilhaft als seine Radbahn, da sie nur kleine Teile des Bezirks abdecke.