Auto in Flammen Feuerwehr löscht brennenden Ford in Hellersdorf

An der Eisenacher Straße in Hellersdorf stand in der Nacht zu Mittwoch ein Auto in Flammen. Die Feuerwehr konnte den brennenden Ford Kombi allerdings schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

( BM/seg )