Nutzung der IGA-Seilbahn bald mit VBB-Ticket

Die SPD fordert per Antrag die Nutzung der Seilbahn in den Gärten der Welt in Marzahn als öffentliches Verkehrsmittel.

Berlin. Noch schwebt man für 6,50 Euro pro Fahrt in der Seilbahn über die Gärten der Welt in Marzahn, wo vergangenes Jahr die Internationale Gartenausstellung (IGA) stattfand. Inzwischen verdichten sich die Anzeichnen, dass die einstige IGA-Hauptattraktion künftig wie ein ganz normales öffentliches Verkehrsmittel genutzt werden könnte. Also mit einem Ticket, das auch für Fahrten mit Bus und Bahn berechtigt – und deutlich günstiger wäre.

So will die SPD nach Morgenpost-Informationen einen Antrag im Berliner Abgeordnetenhaus einbringen, wonach die Seilbahn Teil des Tarifbereichs AB im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg werden soll – mit den Berliner Verkehrsbetrieben als Betreiber. „Die Seilbahn kann zum Wahrzeichen Berlins werden – dauerhaft und zu sozialverträglichen Preisen“, argumentieren die Sozialdemokraten. Eine Integration in den VBB würde für eine breite Akzeptanz in der Berliner Bevölkerung sorgen. Ein Rückbau müsse ausgeschlossen, die Nutzung der Seilbahn bis zur Tarifinte­gration außerdem zu sozial verträglichen Preisen angeboten werden.

Zustimmung innerhalb der rot-rot-grünen Koalitionsfraktion

Innerhalb der rot-rot-grünen Koalitionsfraktion stößt das Vorhaben auf Zustimmung. Die Linke hatte bereits letzte Woche bekräftigt, dass die Seilbahn zu einer besseren Anbindung des Stadtteils beitragen könne, ein einjähriger Testbetrieb als öffentliches Verkehrsmittel sei sinnvoll. Auch die Grünen sind für eine Tarifintegration, sofern es die Passagierzahlen rechtfertigen.

Stand heute wird die Seilbahn noch mindestens bis 2020 von der Leitner AG aus Südtirol betrieben, die sie zur IGA für 14 Millionen Euro errichtete – ohne öffentliche Mittel. Im vergangenen Jahr wurden drei Millionen Passagiere befördert, wie stark die Nachfrage nach Ende der Gartenschau bislang sei, könne man noch nicht sagen, so eine Sprecherin, dafür sei es zu früh. Eine Zusammenarbeit mit dem VBB sei aber durchaus denkbar, man habe definitiv kein Interesse daran, dass die Bahn, die man selbst finanziert habe, außer Betrieb gehe.

In der Senatsverkehrsverwaltung reagiert man zurückhaltender und verweist auf die Option der Leitner AG, den Betrieb noch bis 2031 fortzuführen. Zunächst will man abwarten, wie stark die Seilbahn genutzt wird und welche verkehrliche und finanzielle Bedeutung ein Weiterbetrieb haben würde. Bis 2020 sei dafür noch ausreichend Zeit. Ein Zuschussgeschäft, das ist klar, soll die Seilbahn für den Senat nicht werden.

Neben einer Nutzung als öffentliches Verkehrsmittel fordert die SPD in ihrem Antrag auch ein „Seilbahnkonzept“, sprich eine Prüfung, in welchen Bezirken Seilbahnen noch sinnvoll sein könnten. Dem hat die Verkehrsverwaltung aber bereits vergangenes Jahr eine Absage erteilt. Angesichts der Topografie Berlins sehe man für weitere Seilbahnen kein Potenzial.

