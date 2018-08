Berlin verweigert Bau von Demenzdorf in Kaulsdorf

Das Konzept erschien seinen Machern gut und durchdacht: Mehrere Wohnhäuser mit Platz für 110 demenzkranke Menschen, eine Kita mit 65 Plätzen, ein Mini-Markt, ein Gemeinschaftshaus, ein Servicebüro mit Anlaufstelle für die Pflegekräfte. Dazu eine Öffnung der Parkanlage des Dorfes für jedermann, „die Begegnung von Jung und Alt, von dement und gesund und von Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen“. Klingt beispielhaft, oder?

Doch die Pläne einer Investorengruppe, auf dem Gelände des Wernerbad-Areals in Kaulsdorf ein Demenzdorf zu gründen, sind dem Land offenbar nicht gut genug. 2016 hatte die landeseigene Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) ein Verfahren gestartet, in dem ein Investor gesucht wurde, der auf dem Grundstück in Marzahn-Hellersdorf eine Pflegeeinrichtung für demenzkranke Menschen errichten sollte. „Das Verfahren wurde mangels zuschlagsfähiger Angebote aufgehoben“, teilte eine BIM-Sprecherin nun auf Nachfrage mit.

Unklarheiten bei Erklärung des Bezirks

Für die Investoren – die KOOP Projekt GmbH und die Wohnkompanie Berlin GmbH – ist das absolut unverständlich. „Nach umfangreichen Planungen mit sechsstelligen Kosten und der Erstellung eines deutschlandweit einzigartigen Konzepts für ein Demenzdorf mit angeschlossener Kita steht das Projekt nun vor dem Aus, da die BIM das Konzeptverfahren ohne triftigen Grund aufgehoben hat“, sagte Vanessa Hannewahr, zuständig für die Projektsteuerung.

Die BIM nennt derweil einen Grund: Ein privater Investor könne nur maximal 15 Jahre dazu verpflichtet werden, das Grundstück für eine Pflegeeinrichtung zu nutzen. Man wolle aber eine langfristige Nutzung gewährleisten, so die Sprecherin. Warum ein privater Investor dann aber zunächst überhaupt in Betracht gezogen wurde und eine Jury bestehend aus Fachleuten des Bezirksamts, der Senatsbauverwaltung und der Gesundheitsverwaltung den Vorschlag prüfte, bleibt unklar.

Möglicherweise kommen landeseigene Firmen zum Zuge

Für die Investorengruppe scheint die Sache offensichtlich: Grund für den Rückzug der BIM sei die neue Liegenschaftspolitik des rot-rot-grünen Senats. Der hat sich zum Ziel gesetzt, landeseigene Grundstücke nicht mehr Privaten zu überlassen. „Es wäre ein Unding, wenn die Liegenschaftspolitik des Landes Berlin sogar vor den Bedürfnissen von Demenzkranken und Kinder nicht haltmachen würde“, so Projektchefin Hannewahr.

Die BIM betont, dass man die Pläne einer Pflegeeinrichtung definitiv nicht aufgeben werde. Offenbar steht die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Berlinovo in den Startlöchern, um das Gelände zu kaufen, das sich aktuell noch in Besitz der Berliner Bäderbe­triebe befindet und seit 2003, als das einzige Freibad des Bezirks dort geschlossen wurde, brach liegt. Als Betreiber der Pflegeeinrichtung für Demenzkranke stünde der – ebenfalls landeseigene – Krankenhauskonzern Vivantes bereit. Detail am Rande: Dagmar Pohle (Linke), Bürgermeisterin in Marzahn-Hellersdorf, sitzt im Vivantes-Aufsichtsrat.

So oder so steht aber fest, dass sich der Bau der Pflegeeinrichtung verzögern wird. Schlechte Nachrichten für Marzahn-Hellersdorf, dessen Bevölkerung so schnell altert wie in keinem anderen Bezirk. „Die Sache sieht nicht sauber und fair aus“, sagt der CDU-Abgeordnete Mario Czaja, der seinen Wahlkreis im Bezirk hat. Er will sich kommende Woche mit den Investoren treffen. Eine Rüge vor dem Verwaltungsgericht scheint wahrscheinlich.