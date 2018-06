Auf der A10 an der Abfahrt Marzahn ist die Böschung in Brand geraten. Die Feuerwehr ist mit zwei Fahrzeugen vor Ort.

Berlin. Auf der Autobahn 10 in Richtung Hamburg ist die Böschung an der Abfahrt Marzahn in Brand geraten.

Ersten Informationen zufolge ist die Feuerwehr aktuell noch dabei, die Flammen zu löschen. Insgesamt sind zwei Feuerwehrfahrzeuge an der Brandstelle vor Ort. Die rechte Spur ist momentan noch gesperrt.

Auf der A10 brennt eine Böschung. Foto: Thomas Peise

Der Brand ist an der Ausfahrt Marzahn. Foto: Thomas Peise

Die Feuerwehr versucht noch, die Flammen zu löschen Foto: Thomas Peise

Die rechte Spur ist noch gesperrt. Foto: Thomas Peise



( jhe )