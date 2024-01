Berlin. Die schneeweiße Hauskatze aus dem Tierheim ist fünf Jahre alt. Sie sucht einen besten Menschenfreund, der es mit ihr aufnehmen kann.

Weiß, wie Schnee ist Kater Haku, eine kleine Schönheit. Als ob er das wüsste, blickt er sehr würdevoll und stolz in die Kamera. Und ein bisschen trifft es auch seinen Charakter. Wenn er sprechen könnte, würde er sagen: „Alles hört auf mein Kommando.“ Was er will, fordert er ein. Der fünf Jahre alte Kater kann anstrengend sein. Vielleicht konnten seine Vorbesitzer damit nicht umgehen und haben ihn deshalb ausgesetzt. So kam er vor einem halben Jahr ins Tierheim Berlin.

Doch Haku hat auch eine andere Seite. Wer Katzen richtig verstehen kann, wird viel Spaß haben und sich garantiert nicht mit ihm langweilen. Anfangs ist er eher verhalten und möchte sich nicht unbedingt zeigen. Fremden gegenüber ist er zunächst skeptisch. Man braucht Geduld, um ihn aus der Reserve zu locken. Aber Haku wäre keine echte Hauskatze, wenn nicht die Neugierde siegen würde.

Kater Haku ist sehr fordernd: Starke Nerven sind gefragt

Wenn das Eis gebrochen ist, zeigt er sein zweites Gesicht: Dann wird geschmust, was das Zeug hält, gern auch alles freudig kommentiert. „Allerdings ist Haku dann auch sehr fordernd“, heißt es aus dem Tierheim. Dann will er den Ton angeben und die Person mit niemanden anderen teilen, schon gar nicht mit anderen Katzen. „Sein potenzieller neuer Dosenöffner sollte möglichst viel Zeit für ihn haben und ihn viel beschäftigen, sei es durch Kuscheln oder Spielen“, sagen die Tierpfleger. Für berufstätige Menschen in Vollzeit sei er nicht gerade geeignet.

Kater Haku braucht ein Zuhause, in dem er sein kann, wie er ist und wo er sich vollkommen entfalten kann. Andere Katzen sollten nicht mit im Haushalt leben. Obwohl er im Tierheim im Katzenfreigehege mit anderen zusammenlebt, merkt man ihm deutlich an, dass er lieber für sich und mit seinem Menschen sein möchte. Er möchte gern eine Eins-zu-Eins-Betreuung, mit vielen Katzenrechten. Es gibt bestimmt Katzenfreunde, die ihm genau das bieten kann.

Ein Haus mit Garten wäre ein perfektes Zuhause

Da der Kater jahrelang Freigänger war, wär ein Haus oder eine Wohnung mit uneingeschränktem Zugang zum Garten – am besten über eine Katzenklappe – ideal. Aufgrund seiner anfänglichen Angst und seiner späteren fordernden Art empfehlen die Tierpfleger, dass in dem Haushalt keine Kinder leben. „Am besten wäre eine alleinstehende Person, die Haku die Aufmerksamkeit schenkt, die er braucht“, heißt es.

Um Haku besser kennenlernen zu können, müssen Interessenten mehrere Besuche einplanen. Wer den Kater im Tierheim besuchen will, dann sich melden unter der E-Mail an samtpfoetchen2@tierschutz-berlin.de.