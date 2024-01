Berlin. Der 71 Jahre alte Helmut Lachmann verließ am zweiten Weihnachtsfeiertag seine Wohnung. Laut Polizei ist er orientierungslos.

Helmut Lachmann aus Lichtenberg wird seit einigen Tagen vermisst. Die Polizei bitte die Bevölkerung bei der Suche nach dem 71-Jährigen um Mithilfe. Dazu veröffentlichte die Behörde ein Foto des Seniors, der an Demenz erkrankt und gehörlos ist.

„Herr Lachmann ist aufgrund seiner Erkrankung orientierungslos und nicht in der Lage sich selbstständig zu artikulieren. Er könnte sich in einer medizinischen Notlage befinden“, schrieb die Polizei.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verließ der Senior am Nachmittag des 26. Dezembers 2023 unbemerkt seine Wohnung an der Franz-Jacob-Straße in Fennpfuhl. Zuletzt wurde er am darauffolgenden Tag am S-Bahnhof Osdorfer Straße in Lichterfelde im Bezirk Steglitz-Zehlendorf gesehen. Seitdem gibt es keine Spur mehr von ihm.

So wird Helmut Lachmann beschrieben:

zwischen 170 und 175 cm groß

schlanke Figur

hat einen weißen Haarkranz

trägt eine Brille, eine braune Lederjacke und eine blaue Jeanshose

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben?

Wer hat den Vermissten seit dem 27. Dezember 2023 gesehen?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) in der Bulgarischen Straße in Treptow-Köpenick unter der Telefonnummer (030) 4664-371100 oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.