Berlin. Ein Gericht entschied gegen den entlassenen Lichtenberger Bezirksstadtrat. Er soll die Verschwiegenheitspflicht gebrochen haben.

Weil er interne E-Mails an einen Journalisten weitergeleitet hatte, wurde der Lichtenberger Stadtrat Kevin Hönicke Mitte Oktober freigestellt. Sein Versuch, sich per Eilantrag ins Bezirksamt zurückzuklagen, wurde nun vom Berliner Verwaltungsgericht abgewiesen. Es sah den Vorwurf der Geheimnisweitergabe als ausreichend, um den SPD-Politiker auch weiterhin von seiner Dienstausübung auszuschließen. Gegen den Baustadtrat läuft derzeit ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft.

Entlassung von Lichtenberger Baustadtrat Hönicke rechtens

Der SPD-Politiker soll im Mai 2023 einem Journalisten mehrere Seiten interner Korrespondenz zugesendet haben, so der Vorwurf. Inhalt des Mail-Verkehrs waren Jahre zurückliegende Vorkommnisse in einem anderen Amt des Bezirks, die sich mit Vorwürfen von Dienstmissbrauch und sexueller Belästigung beschäftigen. Eine interne Ermittlung ergab keine Bestätigung der Vorwürfe.

Identifiziert wurde Hönicke als anonymer Absender der Dokumente, weil er für den Briefumschlag Briefmarken nutzte, die zu seinem Mail-Konto zurückverfolgt werden konnten. In der Folge wurde er vom Lichtenberger Bezirksbürgermeister von seinen Aufgaben entbunden.

Die 26. Kammer des Berliner Verwaltungsgerichts bestätigte nun die Ansicht, dass die Gründe für die Entlassung durch den Bezirksbürgermeister verwaltungsrechtlich erfüllt waren. Dem Gericht zufolge müsse sich ein Stadtrat an das Gesetz halten, obwohl er von der Bezirksverordentenversammlung gewählt wurde. Zwar hätte der Antragsteller vor Ausspruch des Amtsausübungsverbots angehört werden müssen, dieser formale Fehler sei jedoch durch die Äußerungsmöglichkeit im gerichtlichen Verfahren geheilt worden. Die Richter sah es als erwiesen an, dass Hönicke die Verschwiegenheitspflicht mit dem anonymen Brief bewusst gebrochen hatte.