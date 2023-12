Berlin. Ein 31 Jahre alter Mann ist am Samstag von einer fünfköpfigen Gruppe heraus angegriffen worden. Zeugen verständigten die Polizei.

Ein Mann ist am Samstag an der Möllendorffstraße in Fennpfuhl im Bezirk Lichtenberg angegriffen und schwer verletzt worden.

Passanten hatten gegen 8.30 Uhr gesehen, wie mehrere Männer den 31-Jährigen zunächst in ein Streitgespräch verwickelt hatten. Als er weitergehen wollte, wurde er von einer Person aus der fünfköpfigen Gruppe zu Boden getreten. Danach hob ihn ein Mann aus der Gruppe hoch und versetzte ihm einen Kopfstoß. Anschließend schlug er ihm zweimal mit der Faust ins Gesicht. Der 31-Jährige sackte zusammen und blieb regungslos auf dem Asphalt liegen.

Die Gruppe flüchtete zu Fuß in Richtung Frankfurter Allee. Rettungskräfte brachten den am Kopf Verletzten zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die Absuche der Umgebung nach der Gruppe verlief indes erfolglos.

JP