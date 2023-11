Berlin. Das „Morgen wird besser“ wurde bereits oft Ziel antisemitischer Taten. Der jüdische Besitzer fürchtet um seine Existenz.

Brandanschlag, Einbrüche, Schmierereien: Das „Morgen wird besser“ in Lichtenberg hat schon einiges erlebt. Nun erneut: In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in das Lokal in der Nähe des S-Bahnhofs Lichtenberg eingebrochen. Dabei wurden antisemitische Schmierereien hinterlassen.