Lkw reißt Oberleitung runter – "Gebiet weiträumig umfahren"

In Rummelsburg im Bezirk Lichtenberg hat es am Montagnachmittag einen Unfall gegeben. Wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) beim Kurznachrichtendienst X, ehemals Twitter, mitteilte, ist die Einmündung Karlshorster Straße/Hauptstraße gesperrt, nachdem ein Lkw die Oberleitung der Tram heruntergerissen hat. "Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren!", schrieb die VIZ.

Wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mitteilten, ist die Tramlinie 21 in beiden Richtungen zwischen U-Bahnhof Frankfurter Tor und Blockdammweg unterbrochen. Die Fahrten enden am S-Bahnhof Warschauer Straße. Die Haltestellen in diesem Bereich werden nicht angefahren. "Bitte nutzt zur Überbrückung ab S Warschauer Straße die S3", schrieb die BVG.

Auch die Buslinien 194 und 240 sind in diesem Bereich unterbrochen. Die Linie 240 wird in beiden Richtungen zwischen U-Bahnhof Magdalenstraße und Neue Bahnhofstraße umgeleitet. Die Linie 194 ist in beiden Richtungen zwischen Wönnichstraße und U-Bahnhof Hermannplatz unterbrochen.