Wiederholte Schändung von Transfrau-Grab in Lichtenberg

Berlin. Unbekannte haben das Grab der Transfrau Ella N. auf dem Berliner Zentralfriedhof Friedrichsfelde geschändet – nicht zum ersten Mal. Bereits am Sonntagmorgen sei festgestellt worden, dass die Grabstätte im Bezirk Lichtenberg mit Feuerwehr-Absperrband umwickelt und ein Aufkleber mit einem Warnsymbol angebracht worden sei, teilte die Polizei am Montag mit. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz beim Landeskriminalamt habe erneut die Ermittlungen wegen Störung der Totenruhe übernommen.

Ella N. starb 2021 an den Folgen schwerer Verbrennungen

Die Abteilung wurde bereits nach Vorfällen im April dieses Jahres und im Januar 2022 eingeschaltet. Auch damals war die letzte Ruhestätte der im September 2021 gestorbenen Transfrau geschändet worden. Im diesjährigen Frühjahr wurden mehrere Gegenstände, unter anderem eine Gummibrust, auf dem Grab abgelegt. Anfang des vergangenen Jahres waren es nach Polizeiangaben ein Kanister und ein Feuerlöscher. Die Polizei geht von transfeindlicher Motivation aus.

Ella N. war aus dem Iran nach Deutschland geflüchtet, wo sie laut Lesben- und Schwulenverband Deutschland (LSVD) zunächst in Magdeburg lebte. Dort sei sie im Regenbogen-Café des LSVD tätig gewesen, bevor sie nach Berlin zog. Im September 2021 goss die Transfrau vor dem Kaufhaus Galeria Kaufhof auf dem Alexanderplatz Flüssigkeit aus einem Benzinkanister über sich und zündete sich an. Ein Kaufhaus-Mitarbeiter eilte mit einem Feuerlöscher heran und löschte die in Flammen stehen Transfrau, die allerdings wenig später an den Folgen ihrer schweren Brandverletzungen starb.

Queerbeauftragter fordert Lösung für Totenruhe

Wie bereits bei dem letzten Angriff auf die Ruhestätte von Ella M., verurteilte Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) die Tat scharf. „Wir gehen konsequent gegen Anfeindungen, strukturelle Diskriminierung und Hasskriminalität gegen die queere Community vor. Trans- und Homophobie sowie jede andere gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit darf sich in unserer Gesellschaft nicht ausbreiten und nicht ungestraft bleiben“, sagte sie auf Anfrage der Berliner Morgenpost.

Auch der neue Queerbeauftragte Berlins, Alfonso Pantisano, der nach dem Tod von N. mit Hinterbliebenen in Kontakt war, zeigte sich am Montag bestürzt über die wiederholte Grabschändung, die seinen Angaben zufolge zum siebten Mal stattfand: „Ich bin fassungslos darüber, dass man Ella nicht nur während ihres Lebens immer wieder angegriffen hat, sondern dieser Hass auch nach ihrem Tod fortbesteht“, schrieb er auf Facebook. „Die Geduld der Hinterbliebenen ist mehr als strapaziert. Wir brauchen dringend eine Lösung, wie wir Ella in Frieden ruhen lassen können.“

Er wolle sich noch am Montag mit Spranger und Polizeipräsidentin Barbara Slowik beraten, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Diesbezüglich, teilte Spranger mit, stehe die Innenverwaltung im Austausch mit der Polizei, die am Montag wiederum keine weiteren Angaben zu möglichen Schutzmaßnahmen machen konnte. Pantisano bemüht sich außerdem mit anderen Akteuren darum, am Alexanderplatz eine Gedenktafel für Ella N. aufstellen zu lassen.

Mit dpa