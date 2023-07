Anklage erhoben: Ex wollte neuen Liebhaber erschießen

Berlin. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat gegen einen 46-Jährigen Anklage erhoben. Das verlautbarte sie in einer Pressemitteilung. Der Vorwurf: Der Mann soll auf den neuen Freund seiner ehemaligen Lebensgefährtin geschossen haben. Anklage sei u.a. wegen versuchten Mordes sowie gefährlicher Körperverletzung erhoben worden.

Der Angeklagte soll am 16. November 2022 in Friedrichsfelde im Bezirk Lichtenberg auf den PKW des heute 56-jährigen Opfers mehrere Schüsse abgefeuert haben. Hintergrund der Tat sei, dass der Angeschuldigte nicht in der Lage gewesen sei, die Trennung von seiner ehemaligen Freundin, heute 36 Jahre alt, zu akzeptieren. Seitdem befindet sich der Angeschuldigte in Untersuchungshaft.

Opfer nach Schüssen schwer verletzt ins Krankenhaus

Das Opfer habe einen Steckschuss im oberen Brustbereich und einen Durchschuss unterhalb des Schlüsselbeins erlitten. Er musste damals schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft sei der Mann nur dadurch weiteren Schüssen ausgewichen, indem er sein Auto voll beschleunigt habe. Der PKW sei durch vier Projektile beschädigt gewesen.