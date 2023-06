Endlose Hallen mit einer riesigen Auswahl an asiatischen Produkten: das Dong Xuan Center.

Ausflugs-Tipp Dong Xuan Center: Asien liegt in Lichtenberg

Berlin.

Der Spaziergang startet an der Tram- und Bus-Haltestelle Roederplatz (M4, M5, M6, M10, M13 und M17), benannt nach Hermann Roeder (1856–1941), Rittergutsbesitzer und Kommunalpolitiker in der Gemeinde Lichtenberg. Es geht vorbei am Jugend­club „Tube“ die Herzbergstraße hinunter. Wie die ganze Gegend wird auch diese Straße von einer Mischung aus Gewerbe und Wohnbauten dominiert.

Doch der Gang durch die etwas unwirtliche Gegend hat einen triftigen Grund: Etwa 300 Meter hinter der Vulkanstraße ist links der ­deutlich gekennzeichnete Haupteingang zum Dong Xuan Center. Und dieses Einkaufszentrum muss man einfach gesehen haben. Vor einem eröffnen sich gleich mehrere riesige Hallen mit unzähligen kleinen und größeren Laden asiatischen Ursprungs: Kleider aller Couleur, Friseurläden, Nagelstudios, Spezialitätenläden – viel Gewöhnliches, aber zwischendrin auch Handarbeiten aus Asien, Läden mit ungewöhnlichen Gewürzen, Supermärkte mit frischen Produkten und natürlich Restaurants. Indische Anbieter sind hier ebenso vertreten wie chinesische und vietnamesische.

Man sollte ganz in Ruhe das ­Treiben beobachten, sich in diese fremde Welt einfühlen und vielleicht den einen oder anderen Einkauf ­tätigen.

Am Ende der Herzbergstraße beginnt der Landschaftspark Herzberge

Wir verlassen das riesige Gelände des Dong Xuan Centers wieder über den Haupteingang, gleich links ist ein hübscher kleiner Imbiss mit Bockwurst und Bulette. Über die Siegfriedstraße hinweg geht es an einem trockenen Brunnen mit Findlingen direkt auf den Haupteingang des Evangelischen Krankenhauses Königin Elisabeth Herzberge zu, das vom Landschaftspark Herzberge umschlossen ist. Kurz vor der Schranke zweigt links ein Pfad nach Norden ab, der in einer langen Linkskurve Richtung Siegfriedstraße führt. Ganz ruhig und idyllisch ist es hier plötzlich. Die Siegfriedstraße überqueren wir etwas weiter nördlich und betreten einen Pfad, der schräg durch ein Wäldchen zur Landsberger Allee lenkt.

Hinter einer Ampel lassen wir das Allee-Center Berlin-Einkaufszentrum rechts liegen und biegen bald nach links in einen Spazierweg ein, der von etlichen Findlingen gesäumt wird. Es ist erstaunlich, wie man zwischen Neubauhochhäusern hindurch entspannt und zwischen Schatten spendenden Bäumen gehen kann. Vor einem Spielplatz führt ein Weg zur Landsberger Allee, die wir an einer Ampel überqueren.

Vor uns: die Vulkanstraße, von der rechts die Elli-Voigt-Straße abzweigt, benannt nach der von den Nazis hingerichteten Widerstandskämpferin. Kurz vor einem Gemeinschaftsgarten bringt uns links ein Spazierweg zur Bernhard-Bästlein-Straße – ebenfalls ein NS-Widerstandskämpfer – und zur hier wiederauftauchenden Elli-­Voigt-Straße. Links befindet sich ein Gedenkstein für die drei Retterinnen des TV-Entertainers Hans Rosenthal, der sich dank Ida Jauch, Maria Schönebeck und Emma Harndt von 1943 bis Kriegsende in einer Kleingarten­kolonie verstecken konnte. Ein Fußweg führt Richtung Süden an einem Supermarkt vorbei wieder zum Roeder­platz, unserem Ausgangspunkt.

Ausflugs-Info

Dong Xuan Center Seitdem Siemens hier im Jahr 1872 eine Produktionsstätte errichtete, hat das Areal des heutigen Dong Xuan Centers eine wechselvolle Geschichte erfahren, etwa als Standort des VEB Elektrokohle Lichtenberg. Gegründet 2005 vom Vietnamesen Nguyen Van Hien, laden heute sechs riesige Hallen mit einer Verkaufsfläche von je 6500 Quadratmetern zum ­Stöbern, Essen und Einkaufen ein. Herzbergstr. 128-139, Lichtenberg, Tel. 55 15 20 38, Mi.–Mo. 10–20 Uhr, www.dong-xuan-berlin.de

In der Parallelstraße zur Herzbergstraße wird nicht nur Fleisch und Wurst hergestellt, es gibt auch einen Hausverkauf. Josef-Orlopp-Str. 56, Lichtenberg, Tel. 558 80 40, www.lichtenberger-fleisch.de, Mo.–Mi. 9–16.30 Uhr, Do.+Fr. 9–18 Uhr Wegstrecke und Dauer Für die rund 5,5 Kilometer sollte man um die zwei Stunden einplanen. Der Spaziergang lässt sich über den Landschaftspark Herzberge beliebig verlängern.

