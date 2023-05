Lichtenberg: Angriff auf Amtsmitarbeiter in Hohenschönhausener Park

Wieder wurde ein Ordungsamtsmitarbeiter in Berlin verletzt – die zuständige Bezirksstadträtin in Lichtenberg ist darüber „entsetzt“.

Gewalt in Berlin Angriff auf Amtsmitarbeiter in Hohenschönhausener Park

Berlin. Bei der Kontrolle der Grünanlage an der Rostocker Straße in Hohenschönhausen wurde am 10. Mai ein Mitarbeiter des Ordnungsdienstes Lichtenberg angegriffen und verletzt. Eine Strafanzeige wegen Beleidigung und Körperverletzung wurde bei der herbeigerufenen Polizei erstattet. Lesen Sie auch: Sicherheitsmitarbeiterin bei Auseinandersetzung verletzt

Die in Lichtenberg fürs Ordnungsamt und Grünanlagen zuständige Bezirksstadträtin Filiz Keküllüoglu (Bündnis 90/Die Grünen) zeigte sich erschüttert über die Gewalterfahrung, die ihr Mitarbeiter machen musste: „Ich bin entsetzt darüber, dass einer unserer Kollegen bei seiner Außendiensttätigkeit Opfer eines körperlichen Angriffs geworden ist. Ich verurteile jede Form von Verachtung, Aggression und gewalttätiger Konfliktlösung.“

Sie wünsche dem Kollegen eine schnelle Genesung, so Keküllüoglu weiter. „Der Anspruch des Bezirksamtes ist es, gewaltfrei und deeskalierend vorzugehen. Ich wünsche mir einen respektvollen und friedlichen Umfang im Miteinander.“

Fast jeder Vierte Ordnungsdienstmitarbeiter macht Gewalterfahrungen

Dieser Angriff ist nur der bisher letzte in einer Reihe von vielen in Berlin. „Die Gewalt gegen Mitarbeitende des Außendienstes vom Ordnungsamt aber auch andere Dienstkräfte des öffentlichen Dienstes nimmt stetig zu“, sagte Reinickendorfs Ordnungsstadträtin Julia Schrod-Thiel (CDU) gegenüber der Berliner Morgenpost. Schrod-Thiel hat dazu extra einen Aktionstag zum Umgang mit Gewalt und Deeskalation ins Leben rief.

Mittlerweile sind sich alle Berliner Ordnungsämter einig, dass sie Teleskopschlagstöcke zur Bewaffnung ihrer Mitarbeiter fordern.

Die Quote der Übergriffe ist auch bundesweit erschreckend hoch: Laut einer von Bundesinnenministerin Nancy Faeyer (SPD) im vergangenen Jahr vorgestellten Studie machen 23 Prozent der im öffentlichen Dienst Beschäftigten Gewalterfahrungen, zwölf Prozent berichteten sogar von mehreren Vorfällen innerhalb eines Jahres.

Bei Feuerwehr und Rettungskräften, im Veterinäramt, im Ordnungsamt und im Justizvollzug erlebten ein Drittel oder mehr Beschäftigte innerhalb eines Jahres Gewalt, Bedrohung oder Beleidigungen.

