Lost Place in Berlin: Hier findet eine Jobmesse statt

Damit die berufliche Zukunft kein Bauchklatscher wird, findet am Donnerstag die „Lange N8 der Ausbildung“ im Hubertusbad statt.

Berlin. Kennlerngespräche finden ganz informell in der alten Herrenumkleide statt. Infos über über die Karriere im Einzelhandel, Verdienstmöglichkeiten im Straßenbau oder die Möglichkeit eines Dualen Studiums, werden direkt unterm alten Drei-Meter-Turm geführt. Am Donnerstag können Schüler und Studenten im alten Stadtbad Lichtenberg ihren Traumjob finden. Zum ersten Mal findet die „Lange N8 der Ausbildung“ in diesem Lost Place statt.

Die auch als Hubertusbad bekannte Anstalt wurde 1928 eröffnet. 1991 musste das Haus wegen Baumängeln geschlossen werden. Nach viel Hin und Her wurde im Jahr 2016 wurde beschlossen, dass das Bad im landeseigenen Besitz bleibt, seitdem kümmert sich seitdem die landeseigene Berliner Immobilienmanagement (BIM) um Möglichkeiten der Nachnutzung.

Und am Donnerstag zieht die Akademie für Berufsförderung und Umschulung gGmbH (ABU) ins Bad. Die morbide Szenerie am Beckenrand war auch schon Kulisse für Szenen im Vampirfilm „Wir sind die Nacht“. Für manchen Schulabgänger oder Studenten sicher noch einmal ein extra Anreiz, um vorbei zu schauen bei der Jobmesse, die es schon seit 2013 gibt und in diesem Jahr nach zwei Corona-Auszeiten zum ersten Mal wieder stattfindet.

Schüler, Studenten und Unternehmen finden auf der „Langen N8 der Ausbildung“ zusammen.

Foto: ABU

33 Unternehmen sind dabei und präsentieren sich und ihre Ausbildungsplätze. „Es ist eine bunte Mischung, an Firmen. Einige sind schon seit dem Anfang dabei, aber wir haben auch Neuzugänge in diesem Jahr. Unser Netzwerk ist stetig gewachsen und wir bemühen uns um Vielfältigkeit“, sagt Organisatorin Anne-Katrin Zielinski.

Unternehmen von Aldi bis Züblin sind mit dabei

Diesmal reichen die Namen der Aussteller von Aldi über Bayer, das Bezirksamt Lichtenberg, DM, Strabag bis zum Zoll und Züblin. „Wir hatten innerhalb der ersten zwei Wochen der Anmeldefrist quasi alle Stände vergeben“, sagt Organisatorin. Einige Unternehmen konnten nicht berücksichtigt werden. Gerade in der Pflegebranche herrsche ein extremer Notstand und Nachfrage, sagt Zielinksi, so dass man leider einige Unternehmen diesmal nicht berücksichtigen konnte.

Ausbildungsmessen gibt es einige. Aber die meisten finden während der Schulzeit statt. Die Lange Nacht beginnt erst um 16 Uhr und geht bis 21 Uhr (Hubertusstr. 47, Infos www.lange-n8.de) - die Schüler und Stundenten opfern also in der Regel Freizeit und zeigen damit erstes Interesse und Engagement. „Wer zu uns kommt, wird nicht vom Lehrer hingescheucht, hier kommen die Leute freiwillig.“ Allerdings schon manchmal mit Eltern und Großeltern im Schlepptau, die sich Sorgen um die berufliche Zukunft ihrer Sprösslinge machen, gibt Zielinski zu.

Kaum jemand weiß, dass es 320 Ausbildungsberufe gibt

Doch heutzutage sind sind Ausbildungskräfte ein gefragtes Gut. Handwerksbetriebe, Krankenhäuser, Restaurants und Hotels - alle suchen händeringend Mitarbeiter. Das zeigt sich auch auf dem Berliner Ausbildungsmarkt. Laut Industrie- und Handelskammer (IHK) stieg die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge im Jahr 2022 um 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr - allerdings dürfte das auch an der vorhergehenden Corona-Delle liegen.

Sorgen bereitet der IHK und den Berliner Ausbildungsunternehmen jedoch die zunehmenden Schwierigkeiten, freie Ausbildungsplätze auch zu besetzen. Einer IHK-Umfrage zufolge haben ein Drittel der Ausbildungsunternehmen überhaupt keine Bewerbungen erhalten. Dies sei unter anderem darauf zurückzuführen, dass Schulabgänger häufig gar nicht wüssten, dass es mehr als 320 Ausbildungsberufe gebe, glaubt die IHK.

"Stadtbad Lichtenberg" steht über den Türen: Eingangsbereich vom Hubertusbad.

Foto: Jan-Henrik Hnida

Und genau da setzt die Messe an. Die Schüler und Studenten können sich umfassend informieren. Und das tun sie seit einigen Jahren auch sehr intensiv, hat Zielinski festgestellt. „Macht die Ausbildung Spaß? Wie die Betreuung der Azubis geregelt? Gibt es Unterstützungsformate während der Ausbildung? Welche Aufstiegschancen habe ich? Wie ist das Verhältnis von Arbeit und Freizeit? - das sind häufige Fragen“, weiß die Messe-Organisatorin. Bisher konnten im Schnitt pro teilnehmendes Unternehmen zwei Ausbildungsverträge im jeweiligen Ausbildungsjahr geschlossen werden.

Bei manchen Jugendlichen gebe es leider „ziemlich unrealistische Erwartungen“ im Vergleich zu ihren Fähigkeiten. Zielinski empfiehlt, die Schulbildung nicht leichtfertig zu vernachlässigen. „Es gibt Mindestansprüche auf dem Arbeitsmarkt, Arbeitgeber können keine riesigen Bildungslücken in Mathematik oder Rechtschreibung auffangen.“

Und einige Job-Interessenten käme auch mit unrealistischen Träumen vom schnellen Reichtum im Netz . „Denen muss man erklären, dass Influencer kein Ausbildungsberuf ist“, sagt Zielinski und seufzt amüsiert.