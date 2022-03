Der Südliche Bergriedbock wurde Mitte Februar 2022 im Tierpark Berlin geboren. Jetzt ist er in der Außenanlage zu sehen.

Das Bergriedbock-Jungtier ist nun in der Außenanlage des Tierparks Berlin zu sehen.

Tierpark Berlin Süßer Mini-Bock ab jetzt in der Außenanlage zu sehen

Berlin. Ein etwa sechs Wochen alter Bergriedbock ist ab sofort in der Außenanlage des Tierparks Berlin zu sehen. Er wurde am 17. Februar 2022 geboren und verbrachte die erste Zeit in einem Vorgehege.

Bei dem Südlichen Bergriedbock handelt es sich um eine mittelgroße Antilope, die in Südafrika, Botswana und Mosambik vorkommt und stark gefährdet ist. Im Tierpark Berlin wird diese Antilopenart seit 1983 gehalten, wie die Freunde des Hauptstadtzoos mitteilten.

Bergriedböcke bevorzugen gebirgiges oder hügeliges Gelände mit Sträuchern und grasbestandenen Hängen und benötigen die Nähe offener Gewässer. Nach einer Tragzeit von 223 bis 253 Tagen kommt jeweils ein einzelnes Jungtier zur Welt, welches bis 3,5 Kilo wiegt. Bereits nach kurzer Zeit kann das Jungtier stehen und der Mutter folgen. Das Jungtier wird bis zum achten Monaten gesäugt.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.