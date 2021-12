Mehr als 5400 neue Schulplätze entstanden in den vergangenen fünf Jahren in Lichtenberg.

An der Lichtenberger Allee entsteht bis zum Schuljahr 2024/25 eine Integrierte Sekundarschule (ISS) und ein Gymnasium, eine Doppelsporthalle sowie rund 9000 Quadratmeter Sportfreiflächen. (Simulation)

Lichtenberg Schulbauoffensive: 5400 neue Plätze in fünf Jahren

Anlässlich des bevorstehenden Jahreswechsels hat das Bezirksamt eine Zwischenbilanz der Schulbauoffensive in Lichtenberg gezogen. Mehr als 5400 neue Schulplätze entstanden in den vergangenen fünf Jahren durch Neu-, An-, Ergänzungs- sowie Entlastungsbauten, Reaktivierungen oder Sanierungen der Schulstandorte.

Durch umfangreiche Investitionen in die Schul- und Sportanlagen will das Bezirksamt im Zusammenspiel mit dem Senat auch 2022 weitere Plätze schaffen.

Die Berliner Schulbauoffensive ist durch vielfältige Projekte in Lichtenberg sichtbar geworden, findet die scheidende Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD). Im Bezirk wurden zwei der drei berlinweit ersten Neubau-Schulen in Holzmodulbauweise errichtet. „Aber auch 17 bereits fertiggestellte Modulare Ergänzungsbauten tragen zur Kapazitätserweiterung im boomenden Bezirk bei“, sagte Scheeres.

Rund 2800 weitere Schulplätze bis Beginn des kommenden Schuljahres

Die Bildungssenatorin lobt das Engagement des Bezirkes, der bis Beginn des kommenden Schuljahres rund 2800 weitere Schulplätze durch Neubau, Erweiterung und Reaktivierungen schaffen will. So sei beispielsweise Ende August der Grundstein für zwei neue weiterführende Schulen an der Allee der Kosmonauten gelegt worden.

Dieser Schulkomplex, den die Wohnungsbaugesellschaft Howoge baut, werde einer der größten und modernsten von Berlin, meint Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Linke). Im wachsenden Bezirk sollten sich Familien wohlfühlen und dafür seien gute Lernbedingungen für die Kinder unabdingbar. „Deshalb muss die Schulbauoffensive mit ganzer Kraft fortgesetzt werden, auch wenn wir schon einiges geschafft haben“, sagt Grunst.

Eine Auflistung der Maßnahmen für neue Schulplätze in Lichtenberg ist auf der Internetseite des Bezirksamts zu finden.