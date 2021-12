Fahne zu 1700 Jahren jüdischen Lebens gehisst

Berlin. Zum Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ wurde die Fahne am Freitag, 10. Dezember, gehisst. Damit soll an das Edikt des römischen Kaisers Konstantin erinnert, der zu jener Zeit die erste Ansiedlung von Jüdinnen und Juden in der Stadt Köln erlaubte. Es ist die erste urkundliche Erwähnung jüdischen Lebens auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik Deutschland.

Die Fahne soll sichtbar machen, welchen Einfluss jüdisches Leben auf unsere Gesellschaft damals und bis heute hat, erklärte der wiedergewählte Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Linke). „Jüdinnen und Juden haben einen bedeutenden Beitrag für die deusche Kultur, Kunst, Wissenschaft und viele andere Bereiche geleistet“, erklärte er. Gleichwohl solle neben den Errungenschaften auch an die Verfolgung, Ausgrenzung und Vernichtung von Jüdinnen und Juden erinnert werden, die sie immer wieder von ihren Nachbarinnen und Nachbarn erleben mussten. Deshalb sei die Flagge auch ein klares Zeichen gegen Antisemitismus.

Rassistische Attacke und beschädigte Chanukka-Leuchter zeugen von Antisemitismus

Ging vor zwei Wochen eine rassistische Attacke aus Lichtenberg durch die Sozialen Medien, wurden auch der kürzlich aufgestellte Chanukka-Leuchter am Rathaus Lichtenberg beschädigt. Nachdem Unbekannte in Berlin mehrere jüdische Leuchter beschädigt haben, ermittelt der Polizeiliche Staatsschutz.

Das deutsch-jüdische Festjahr „2021 – Jüdisches Leben in Deutschland“ richtet seinen Blick auf das Miteinander, Kennenlernen und die Wirkungsgeschichte jüdischen Lebens auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands. Informationen zu Veranstaltungen und Projekten finden sind zu finden auf der Webseite des bundesweiten Trägervereins „321-2021: 1700 Jahre Jüdische Leben in Deutschland e.V.“.