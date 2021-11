Nachfolger von „Wintertraum am Alexa“ findet vom 5. November bis 19. Dezember in Lichtenberg statt.

Weihnachten in Berlin „Winterzauber Berlin“ erstmals an der Landsberger Allee

Berlin. Mit einem großen Feuerwerk öffnet der „Winterzauber Berlin“ am 5. November an der Landsberger Allee als einer der ersten Weihnachts-Rummel in Deutschland seine Tore. Nach dem pandemiebedingten Ausfall der Weihnachtsmärkte im Vorjahr locken Jung und Alt bis zum 19. Dezember wieder viele Fahrgeschäfte – auf über 20.000 Quadratmetern.

Der „Winterzauber Berlin“ an der Landsberger Allee 364 ist der Nachfolger des beliebten „Wintertraum am Alexa“, welcher seit 2017 nicht mehr stattfinden konnte. Mit seiner Entstehung am Berliner Dom in den 1920er Jahren ist er der älteste Weihnachtsmarkt mit Rummel in Berlin. Stationen des Marktes waren an der Jannowitzbrücke, dem Schlossplatz und dem Platz der Vereinten Nationen. Nun, nach 100 Jahren, hat der traditionelle Berliner Rummel an der Landsberger Allee eine neue Heimat gefunden.

Veranstalter achtet auf Hygiene-gerechten Eingangs- und Wartebereich und genug WC’s

„In diesem Jahr haben wir noch mehr auf saubere und befestigte Besucherwege sowie einen Hygiene-gerechten Eingangs- und Wartebereich und ausreichend WC-Anlagen geachtet“, erklärt die Veranstalterin Carmen Blume. Ein umfassendes Sicherheits- und Hygiene-Konzept sowie eine besondere weihnachtliche Dekoration sollen das Bild abrunden.

Am Eröffnungstag gibt es nach dem offiziellen 17-Uhr-Start um 20 Uhr ein großes Höhenfeuerwerk. Ein besonderes Highlight ist der Familientag an jedem Mittwoch. Denn besuchen Familien mit Kindern den „Winterzauber Berlin“ mittwochs, zahlen sie an allen Fahrgeschäften und Bahnen nur den halben Preis.

Während größere Gäste im 65 Meter hohen Überkopf-Karussell „Infinity“ oder in einer Geisterbahn auf vier Etagen ihren Mut erproben können, gibt es für die kleineren zum Beispiel ein Märchenkarussell sowie eine Kinderachterbahn. Stärken können sich die Besucher und Besucherinnen mit Glühwein sowie Grünkohl mit Knacker, frischen Champignons, Mandeln oder Crêpes.

3G-Regel (genesen, geimpft, getestet) auf den Außenflächen und in allen Fahrgeschäften

Traditionell besucht auch die Kinderstiftung „Die Arche“ auf Einladung der Veranstalter mit zahlreichen Kindern den Weihnachtsmarkt an der Landsberger Allee. Veranstalterin Carmen Blume: „Es ist eine uns wichtige Tradition, Kindern auch in diesem Jahr ein unbeschwertes Weihnachtsvergnügen zu schenken“.

In enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden und den Senatsvorgaben hat sich der Veranstalter für ein 3G-Konzept (genesen, geimpft, getestet) auf den Außenflächen und in allen Fahrgeschäften entschieden. In vereinzelt abgetrennten gastronomischen Bereichen mit Sitzgelegenheiten werden 2G-Vorgaben (genesen, geimpft) gelten.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 14 bis 21.30 Uhr, Freitag und Samstag von 14 bis 23 Uhr, Sonntag von 12 bis 21 Uhr.

