Tierpark Berlin: Sieben Waldrappe reisen nach Südspanien

Berlin . Vom Tierpark Berlin hinaus in die weite Welt: Sieben Waldrappe sind für eine Wiederansiedlung nach Südspanien gereist. „Ein herzlicher Dank geht an das gesamte Team, welches sich – teils seit etlichen Jahren – engagiert, um bedrohten Arten eine Zukunft zu sichern. Auch wenn dies manchmal ein aufwändiger und steiniger Weg ist “, erklärte Zoo- und Tierpark-Direktor Dr. Andreas Knieriem. Erstmals traten im Dezember 2019 Berliner Waldrappe ihren Weg in die neue Heimat an.

Die ersten Wochen verbringen die sieben Waldrappe aus dem Tierpark im Zoobotánico Jerez, um sich an die Gegebenheiten zu gewöhnen, bis sie voraussichtlich im Dezember in die Eingewöhnungsvolieren gebracht und dann nahe der Atlantikküste wiederangesiedelt werden. „Wir freuen uns sehr, dass wir den Werdegang unserer Jungvögel, deren Aufwachsen wir seit ihrem Schlupf begleitet haben, auch zukünftig verfolgen können. Ein Teil der Tiere wird mit GPS-Sendern ausgerüstet“, sagte der zuständige Kurator Matthias Papies. Waldrappe werden auch weiterhin im Tierpark Berlin zu sehen sein, insgesamt leben dort fünf Brutpaare. In Zoos und Tierparks leben weltweit inzwischen mehr als 2000 Vögel.

Um an seine Nahrung zu gelangen, stochert der Waldrapp mit seinem langen, gebogenen Schnabel in der Erde. Auf seinem Speiseplan stehen größtenteils Insekten und deren Larven, Würmer, Schnecken, seltener jedoch auch kleine Säugetieren, Reptilien und Amphibien sowie vereinzelt pflanzliche Nahrung.

Foto: © 2021 Tierpark Berlin

Waldrapp zählt zu den seltensten Vögeln der Welt

Der Waldrapp zählt zu den seltensten Vögeln der Welt. Unter den Artenschützern gilt er als Vogel der Herzen. Laut Tierpark konnte der Waldrapp durch die Erhaltungszucht in zoologischen Einrichtungen vor Ausrottung bewahrt werden. Seit 2003 engagieren sich die Kollegen in Südspanien für die Wiederansiedlung auf einem Gebiet in der Nähe der Stadt Jerez de la Frontera. 2008 wurde das erste Nest aus in Zoos geschlüpften ausgewilderten Waldrappen registriert. Die etwa gänsegroßen Vögel schließen sich im natürlichen Lebensraum zu Kolonien von mehreren Dutzend bis über hundert Exemplaren zusammen.

Der Vogel, der einen faltigen roten Glatzkopf und ein paar wild vom Hinterkopf abstehende Federn hat, lebte einst in einem riesigen Gebiet – bis ins 17. Jahrhundert waren Brutkolonien auf dem Balkan, in Ungarn, Italien, Österreich, der Schweiz, Süddeutschland, in Nordafrika und dem Nahen Osten zu finden. Doch heute ist die Vogelart bis auf eine kleine Kolonie aus rund 500 Tieren in den Bergen Marokkos und noch kleineren Restpopulationen im Nahen Osten beinahe aus ihrem natürlichen Lebensraum verschwunden.

