Verkehr in Berlin: Staugefahr - Frankfurter Allee wegen Wasserrohrbruch gesperrt

Berlin. Am Mittwochmorgen brach das Wasserrohr einer Hauptleitung unter der Frankfurter Allee an der Alfredstraße in Berlin-Lichtenberg. Die Wasserwerke haben das Wasser abgestellt und arbeiten seit dem Vormittag an der Haveriestelle.

Wegen des Rohrschadens ist die Frankfurter Allee stadtauswärts zwischen der Kreuzung Gürtel-/Möllendorffstraße und der Alfredstraße voll gesperrt. „Das betroffene Rohr liegt quer unter der Fahrbahn. Wir versuchen gerade herauszubekommen, wie groß das Rohr ist“, sagt Wasserbetriebe-Sprecherin Astrid Hakenesch-Rump gegenüber der Morgenpost.

VIZ: Frankfurter Allee weiträumig umfahren

Die gute Nachricht sei, dass alle Anwohner rund um die Haveriestelle Wasser hätten. Die schlechte: Die Einschränkungen werden voraussichtlich länger dauern. „Wir gehen von Tagen bis Wochen aus“, so die Sprecherin. Denn die über der Trinkwasserleitung liegende Abwasserdruckleitung mache die Sache nicht gerade einfacher. Am Mittwochnachmittag treffen sich die Wasserbetriebe mit dem Lichtenberger Tiefbauamt und beraten dann über weitere Schritte.

Die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) rät Autofahrern deshalb, die Frankfurter Allee erstmal weiträumig zu umfahren. Gerade im Berufsverkehr kann es zum Verkehrschaos kommen.