Gegen Gewalt: Buddy-Bär-Preise für Schulprojekte verliehen

Tierpark: Den 1. Platz beim Preis „Buddies for Peace“ erhielten die Streitschlichter der Reinickendorfer Grundschule in den Rollbergen.

Berlin. Im Tierpark wurden am Freitag die „Buddies for Peace“ an Schülerprojekte vergeben. Damit ehrte die Bürgerstiftung Berlin zum zweiten Mal Initiativen, die maßgeblich von Berliner Kindern durchgeführt werden und die das friedliche und gewaltfreie Zusammenleben unterstützen.

Der erste Preis, ein zwei Meter großer Buddy Bär – gestiftet von Buddy Bär Berlin – geht an das Projekt Streitschlichter/-innen der Reinickendorfer Grundschule in den Rollbergen.

Sieger-Buddy Bär kann von Schülern gestaltet werden

Das Konzept hatte die Jury überzeugt, weil es die schulische Alltagskultur im Bereich des sozialen Lernens und Persönlichkeitsentwicklung verbessere. Die Bärenskulptur wird in der Preisträgerschule unter Anleitung eines Künstlers oder Kunstpädagogen gestaltet. Zwei ein Meter große Buddy Bären gab es für das Robert Blum Gymnasium aus Schöneberg sowie die fünfte Klasse der Grundschule an der Bäke aus Steglitz für ihr „Fairplayer.Manual“.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Preise wurden von der Schauspielerin Petra Zieser und dem Direktor des Tierparks, Andreas Knieriem, überreicht. Vera Gäde-Butzlaff, Vorsitzende der Bürgerstiftung Berlin, dankte den Initiatoren und Unterstützern des Projekts. „Ich wünsche mir, dass die prämierten Schülerprojekte weiterhin lebendig umgesetzt werden und wertvolle Lerneffekte für das friedliche Zusammenleben in unserer Stadt haben“, so Gäde-Butzlaff. Denn gerade in der Schulzeit könnten wichtige Impulse für das friedliche Zusammenleben in unserer Gesellschaft gesetzt werden.

Lesen Sie, was unsere Bezirksreporter für Lichtenberg und Reinickendorf in den letzten Tagen aufgeschrieben haben.