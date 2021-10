Frauenpreis wird an Claudia Engelmann verliehen

Der diesjährige Frauenpreis wird am 7. Oktober an Claudia Engelmann im Kulturhaus Karlshorst verliehen.

Berlin. Nach einigem Hin und Her wird morgen, am 7. Oktober, der diesjährige Frauen*preis an Claudia Engelmann verliehen. Im März hatte das Bezirksamt den Jury-Vorschlag für die Preisträgerin durch die Stadträte noch abgelehnt. Die Verleihung findet um 17 Uhr im Kulturhaus Karlshorst, Treskowallee 112, statt.

Ab 13 Uhr laden die Lichtenberger Gleichstellungsbeauftragte Majel Kundel und der Verein Lesben Leben Familie (LesLeFam) zu einem Bilanzierungsworkshop der Lichtenberger Frauen*wochen 2020 und 2021 ein. Das Motto des Tages lautet „Zusammen sind wir lauter!“. Im Rahmen der Aktionswochen, die im Frühjahr stattfanden, konnten Lichtenbergerinnen über Themen diskutieren, die ihnen als Frauen wichtig sind. Im Workshop sollen daraus Forderungen zur Verbesserung der Situation von Frauen in Lichtenberg entstehen, die an die Bezirkspolitik übergeben werden.

Preis: Engagement für mehr Kita-und Schulplätze sowie bessere Betreuungsangebote

Im Anschluss an den Workshop verleiht Lichtenbergs Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Linke) um 17 Uhr den Lichtenberger Frauen*preis. Den Preis erhält Claudia Engelmann. Den Vorschlag, Engelmann auszuzeichnen, wurde von Annett Lange, Antje Sadiku, Mandy Heimer, Zita Heimer, Ramona Krause und Karsten Krause eingebracht. Sie wird für ihr Engagement im Bezirkselternausschuss, für mehr Kita-und Schulplätze und bessere Betreuungsangebote, geehrt sowie für ihren Einsatz für den neuen Kinder- und Jugend-Zirkusstandort und die U18 Wahlen.

„Die Projekte, für die sich Claudia Engelmann engagiert, zeigen, wie wichtig ihr Kinder- und Jugendbeteiligung sind und machen Sie zu einem Vorbild für Mädchen und Frauen in Lichtenberg“, sagt Michael Grunst. Sie sei außerdem maßgeblich am Aufbau des Familienbüros und des Netzwerks für Alleinerziehende im Bezirk beteiligt gewesen.

Bei der Verleihung wird auch der Bezirksfrauenbeirat verabschiedet

Im Rahmen der Verleihung wird auch der Bezirksfrauenbeirat verabschiedet. Interessierte, die sich in der neuen Wahlperiode ehrenamtlich im Beirat engagieren möchten, bekommen vor Ort Informationen über die Aufgaben des Gremiums.

Das Programm finden Interessierte unter www.lichtenberger-frauenwoche.de. Einen Zutritt zur Veranstaltung erhalten Geimpfte oder Genesene mit einem gültigen Nachweis. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Gleichstellungsbeauftragte@lichtenberg.berlin.de.