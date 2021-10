"Weihnachten im Tierpark": Tickets. Öffnungszeiten, Corona - alle Infos

Berlin. Mit dem Duft von Tannengrün und Lebkuchen in der Nase dürfen die Gäste im Tierpark Berlin sich wieder von unzähligen Lichtern faszinieren lassen. Nachdem das Lichterfest im vergangen Jahr coronabedingt nicht stattfinden konnte, werden diesen Winter endlich wieder Lichtpunkte am Horizont funkeln. Wenn der größte Tierpark Europas am Abend seine Tore schließt und Gibbons, Giraffen und Co. schlafen gegangen sind, verwandelt die Lichtershow „Weihnachten im Tierpark“ die einzigartige Parklandschaft in eine leuchtende Winterwelt.

Vorbei an Illuminationen auf dem Wasser und funkelnden Tierskulpturen schlängelt sich ein etwa zwei Kilometer langer Rundweg durch den Schlossgarten. In voller Pracht erstrahlt in seiner Mitte das historische Schloss Friedrichsfelde.

Magische Schlossallee - Weihnachten im Tierpark 2019.

Foto: Tierpark

„Wie sehr wir uns in dunklen Zeiten einen Lichtblick herbeisehnen, wissen wir spätestens seit dem letzten Winter. Ich freue mich umso mehr, dass wir unseren Gästen in diesem Winter gleich mit einem ganzen Lichtermeer ein Lächeln ins Gesicht zaubern und sie ihren Alltag für einen Moment vergessen lassen können“, sagt Zoo- und Tierpark-Direktor Andreas Knieriem.

Neben der Lichterkunst dürfen kleine Gäste bei einer Fahrt mit einem nostalgischen Dampfkarussell in winterliche Fantasiewelten reisen. An festlich geschmückte Hütten dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf saisonalen Gerichte und heiße Getränke freuen.

Weihnachten im Tierpark: Wann findet das Lichterfest statt?

Vom 17. November 2021 bis zum 9. Januar 2022 ist die Winterwelt täglich von 17 Uhr bis 22 Uhr geöffnet. Nur an folgenden Tagen ist Weihnachten im Tierpark für Besucherinnen und Besucher geschlossen: 22./23./29./30. November und 24./31. Dezember 2021.

Der letzte Einlass und Start in den Rundweg ist um 20.30 Uhr. Ab 21.45 Uhr weist der Sicherheitsdienst alle Besucherinnen und Besucher auf die baldige Schließung des Geländes um 22 Uhr hin.

Lichterfest im Tierpark Berlin: Wo bekomme ich Tickets?

Tickets für "Weihnachten im Tierpark" sind online hier erhältlich und können an der Abendkasse erworben werden. Der Einlass ist pro 30 Minuten limitiert. Besucher sollen zur gebuchten Einlasszeit kommen und den Eingang innerhalb der auf Ihrem Ticket angegebenen halben Stunde passieren. Erfahrungsgemäß sind vor allem die Wochenenden und frühen Abendstunden sehr gefragt. Wir empfehlen daher allen, die flexibel sind, einen Besuch unter der Woche ab 19 Uhr.

Was kosten die Tickets?

Erwachsene und Jugendliche (ab 15 Jahren) zahlen montags bis donnerstag 17 Euro, freitags bis sonntags sowie in der Zeit zwischen dem 20. und 30. Dezember 19 Euro.

Kinder zahlen montag bis donnerstags 14,50 Euro, freitags bis sonntags sowie in der Zeit zwischen dem 20. und 30. Dezember 16,50 Euro.

Kinder im Alter von 6 bis einschließlich 14 Jahren und nur in Begleitung eines Erwachsenen. Kinder unter 6 Jahren erhalten freien Eintritt, benötigen jedoch ein Gratis-Ticket, so dass die Kontrolle über die exakte Anzahl der Besucher gewährleistet werden kann. Gratis-Tickets können an der Abendkasse erworben werden oder online während des Bestellvorgangs dem Warenkorb hinzugefügt werden.

Schüler, Studenten, Senioren (Ermäßigungen nur gegen Nachweis) zahlen montags bis donnerstags 14,50 Euro. Die Ermäßigung gilt nicht im Zeitraum vom 20.12.2021 bis zum 30.12.2021. Die Ermäßigung kann nur gegen Vorlage eines entsprechenden Ausweises gewährt werden.

Familien zahlen montags bis donnerstags 49 Euro und freitags bis sonntags sowie in der Zeit vom 20. bis 30. Dezember 56 Euro. Als Familie zählen entweder 2x Erwachsene und bis zu 3 Kinder im Alter von 6 bis einschließlich 14 Jahren oder 1 Erwachsener und bis zu 4 Kinder im Alter von 6 bis einschließlich 14 Jahren.

Welche Corona-Regeln gelten im Christmas Garden Berlin?

Am Einlass wird durch ein Scan-System sichergestellt, dass nur vollständig geimpfte, genesene oder getestete Personen Zutritt zu dem Gelände erhalten. Hierzu muss von jedem Besucher der Nachweis über einen negativen Test (Antigen oder PCR-Test), der nicht älter als 24 Stunden ist, ein Nachweis über eine Genesung (positiver PCR-Test, der mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate zurückliegt) oder ein Nachweis über eine vollständige Corona-Impfung, die vor mindestens 14 Tagen erfolgte, vorgezeigt werden.

Um mögliche Infektionsketten nachverfolgen zu können, werden die Namen und Kontaktdaten der Besucherinnen und Besucher aufgenommen. Auch Kindertickets sind zu personalisieren und müssen alle benötigten Angaben enthalten. Nur ein personalisiertes Ticket berechtigt zum Zutritt.

Das Tragen einer FFP2- oder medizinischen Maske wird auf allen Veranstaltungsgeländen empfohlen. Je nach behördlicher Vorgabe kann dies auch verpflichtend werden und wird vor Ort mitgeteilt.

Die Rundwege sowie sämtliche Besucherbereiche sind im Einbahnsystem organisiert. Gegenverkehr wird damit vermieden.

