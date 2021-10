Solarstrom spart jährlich 743 Tonnen Kohlendioxid

Berlin. Mehr Öko-Strom für Lichtenberg – für weitere fünf Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) auf bezirklich verwalteten Gebäuden in Lichtenberg hat Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Linke) die Verträge unterschrieben.

Die Anlagen entstehen auf dem Johann-Gottfried-Herder Gymnasium in der Franz-Jacob-Straße 8, auf der Nils-Holgersson-Schule in der Otto-Marquardt-Straße 14, auf dem Sozio-kulturellen Zentrum in der Ribnitzer Straße 1b, auf dem Hans-und-Hilde-Coppi-Gymnasium im Römerweg 30-32 und auf der Mildred-Harnack-Schule in der Schulze-Boysen Straße 12-20.

In Kooperation mit den Berliner Stadtwerken kann die Gesamtleistung der PV-Anlagen auf den bezirklichen Gebäuden damit um 263 Kilowatt-Peak (kWp) erhöht werden. kWp gibt an, welche Höchstleistung in Kilowatt (kW) eine Photovoltaikanlage erbringen kann. Insgesamt wird es dann 30 PV-Anlagen auf Bezirks-Gebäuden mit einer Gesamtleistung von 885 kWp geben.

„Unsere PV-Anlagen erzeugen pro Jahr 1,5 Millionen Kilowattstunden Solarstrom. Dies entspricht dem Stromverbrauch von rund 33 Schulen bzw. 468 Haushalten“, sagt Bezirksbürgermeister Grunst. Durch die Erzeugung des Solarstroms würden in Lichtenberg allein pro Jahr 743 Tonnen CO2-Emissionen vermieden. Das sei ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz, so Grunst. Der Bezirk werde den Ausbau kontinuierlich fortsetzen.

Im Jahr 2019 wurden in Zusammenarbeit mit den Berliner Stadtwerken sechs PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 222 kWp auf Lichtenberger Bezirksdächern errichtet. Das Bezirksamt hatte somit 12 eigene PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 235 kWp. Dazu kamen dann bereits die seit einigen Jahren an Dritte verpachteten 13 Dächer.