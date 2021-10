Lichtenberg wirbt mit Aktionstag um neue Lehrer

Mit dem Aktionstag Kennenlernen will Lichtenberg am 27. Oktober um neue Lehrer für den Bezirk werben.

Berlin. Angehenden Lehrern und solchen, die eine neue Schule suchen, bieten das Bezirksamt Lichtenberg und die Außenstelle der Senatsschulverwaltung am 27. Oktober eine kostenlose Rundfahrt durch den Bezirk. Die Höhepunkte der drei angebotenen Touren werden aber nicht die üblichen Sehenswürdigkeiten wie Schloss und Tierpark Friedrichsfelde, die Stasigedenkstätte oder das Deutsch-Russische Museum in Karlshorst sein, sondern zehn Schulen. Denn die Veranstalter wollen gemeinsam um neue Lehrer werben.

Derzeit arbeiten in Lichtenberg 2655 Lehrkräfte und im Bereich des weiteren pädagogischen Personals 806 Dienstkräfte. Besonders hoch ist die Nachfrage in den naturwissenschaftlichen Fächern, in Musik und im Bereich der Grundschulkräfte. Durch die steigende Zahl von Schülern steigt auch der Bedarf an pädagogischen Fachkräften. Pro Jahr benötigt der Bezirk eine dreistellige Zahl neuer Lehrer.

Schulen sind neu gebaut und saniert. Jetzt werden Lehrer gesucht.

„Wir haben in den vergangenen Jahren eine Großzahl von Schulen saniert und neu gebaut“, hebt Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Linke) hervor. „Was uns jetzt noch fehlt, sind Lehrer.“ Zwei Mal im Jahr, jeweils vor den neuen Schulhalbjahren, finden zentrale Bewerberveranstaltungen für Lehrer in Berlin statt. Während vor Jahren sich die Schulen noch die Lehrer aussuchen konnten, kämpfen sie heute um jeden Bewerber.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Als Randbezirk stehe Lichtenberg nicht unbedingt im Fokus der pädagogischen Fachkräfte. „Sie orientieren sich eher in Richtung der südwestlichen Bezirke Berlins“, so Martina Roth, Referatsleiterin der Außenstelle Lichtenberg der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie. Sie ist davon überzeugt, dass potenzielle Lehrer sich gerne in Lichtenberg bewerben und auch hierbleiben werden, wenn sie erst einmal die sanierten und neuen Schulen gesehen haben.

„Wir möchten mit dem Aktionstag langfristig um engagierte Lehrkräfte werben und ihnen die Gelegenheit bieten, unsere Schulen und unseren tollen Bezirk kennenzulernen“, so Grunst. Martin Schaefer, Schulstadtrat in Lichtenberg, betont, dass mit der Aktion auch Lehrer gesucht werden, die ihr Studium erst begonnen haben und in vier bis fünf Jahren eine Schule für ihr Referendariat oder als Arbeitsstätte suchen. „Die Interessenten können sich am 27. Oktober verschiedene Schulen in der Region anschauen, vor Ort Fragen stellen und so einen Eindruck von der Lichtenberger Schullandschaft gewinnen“, so Schaefer.

Jedes Jahr werden neue Lehrkräfte gesucht

Roland Härtel ist Schulleiter und arbeitet seit 30 Schuljahren an der Philipp-Reis-Oberschule, die am Aktionstag auch besichtigt werden kann. Seine Schule ist bereits saniert und durch Neubauten erweitert worden. Denn von 2007 bis heute ist die Zahl der Schüler von 320 auf 634 Schüler gewachsen. Die Zahl der Lehrer stieg von 27 auf 57. Die meisten Referendare werden am Ende übernommen. Trotzdem benötigt seine Schule jedes Jahr neue Lehrkräfte, weil Kollegen in Pension gehen oder Berlin verlassen. „Ich halte es daher für eine gute Idee, mit dem Kennenlern-Tag das Interesse von Bewerbern am Bezirk Lichtenberg zu wecken“, so Härtel.

Um 10 Uhr wollen Lichtenbergs Bezirksbürgermeister Michael Grunst und Schulstadtrat Martin Schaefer am 27. Oktober die Teilnehmer im Rathaus Lichtenberg, Möllendorfstraße 5, begrüßen. In drei geführten Bustouren werden die Teilnehmer anschließend jeweils drei bis vier Schulen besuchen. Dort können sie sich den Schulstandort ansehen und mit Schulleitern und Lehrern ins Gespräch kommen. Bei einem gemeinsamen Mittagessen um 14 Uhr haben alle Teilnehmer Gelegenheit, sich auszutauschen. Danach starten wieder drei Touren zu verschiedenen Schulstandorten. Gegen 17.30 Uhr ist das Ende des Aktionstags geplant.

Mit dem Kennenlern-Tag beschreitet der Bezirk Neuland. „Wir möchten damit Lichtenberg in den Fokus von Absolventinnen und Absolventen aus Lehramtsstudiengängen rücken. Aber auch Menschen ansprechen, die über einen Quereinstieg in einen pädagogischen Beruf einsteigen möchten“, so Schaefer.

Wer am Aktionstag Kennenlernen in Lichtenberg teilnehmen will kann sich beim Bezirksamt Lichtenberg informieren und anmelden.