Hochbaubilanz: In fünf Jahren 404 Millionen investiert

Berlin. Der Bezirk Lichtenberg hat seit 2016 Hochbaumaßnahmen in der Höhe von rund 404 Millionen geplant, eingeleitet und umgesetzt hat. Das geht aus einer aktuellen Bilanz Facility Managements des Bezirksamtes Lichtenberg hervor. Zu diesen Maßnahmen gehören Arbeiten an den Dienstgebäuden des Bezirksamtes, Sanierungen an und der Neubau von Schulen, Kitas, Jugendfreizeiteinrichtungen, Senioren- und Seniorinneneinrichtungen sowie Sportplätzen und Sporthallen.

Die aktuelle Bilanz beinhaltet 70 Maßnahmen mit einer Investitionshöhe zwischen 300.000 Euro und 64 Millionen Euro. Darin befinden sich auch Projekte, deren Planungsbeginn vor 2016 lag und Maßnahmen, deren Realisierung im Jahr 2021 noch nicht abgeschlossen ist.

Durchgeführt wurden Komplettsanierungen, Grundinstandsetzungen, die Herstellung von Barrierefreiheit, energetische Sanierungen, die Errichtung von Ersatz-Containerstandorten für Schulen, die Einrichtung von Drehscheibenstandorten für Schulsanierungen und die Aufstockung von bestehenden Standorten.

Zu den drei größten Projekten zählen die Erweiterung einer Integrierten Sekundarschule mit Neubau zweier 3-Feldhallen in der Sandinostraße 8-10 für 64 Millionen Euro (Baubeginn 2024 und Bauende 2028), der Neubau einer Integrierten Sekundarschule in der Wartiner Straße 1-3 für rund 45 Millionen Euro (Baubeginn 2020 und Bauende 2022) und die Grundinstandsetzung von Schulgebäuden und Sporthallen inklusive Außenanlagen in der Paul-Junius-Straße 25/27 (Baubeginn 2020 und Bauende 2022).

Maßnahmen unter 300.000 Euro listet die Bilanz nicht. Dazu gehören Maßnahmen aus der Bauunterhaltung (2016 bis 2021: 44,67 Millionen Euro), wie die Sanierung von Mensen, die Erweiterung von Verteilerküchen, die Herstellung von Schulkochstudios, die Herstellung von Fachräumen für Naturwissenschaften, Malerarbeiten und Bodenbelagsarbeiten. Ebenso listet die Bilanz bisher noch keine Maßnahmen aus dem Kitasanierungsprogramm (2016-2021: 4,03 Millionen Euro) (KSSP) auf. Dazu gehören Teilsanierungen diverser Kindertagesstätten, energetische Sanierungen von Dächern, Fassaden und Fenstern, die Herstellung von barrierefreien Eingängen und die Sanierung von Sanitärbereichen.

„Lichtenberg hat in den letzten fünf Jahren immens in den Ausbau der sozialen Infrastruktur investiert“, sagt Lichtenbergs Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Linke), der auch zuständig für den Hochbau ist.