Trabrennbahn: Über 15 Hindernisse und durch den Schlamm

Berlin. Mit Spaß und Teamwork gemeinsam Hindernisse überwinden und rein in den Schlamm: Beim „Schauinsland Muddy Angel Run“ auf der Trabrennbahn in Lichtenberg-Karlshorst erwartet die Läuferinnen ein unvergessliches Schlamm-Abenteuer, bei dem nicht allein der Sportsgeist zählt – so der Veranstalter Xletix.

Auf einer fünf Kilometer langen Lauf- und Hindernisstrecke gilt es gemeinsam mit Freundinnen, Kolleginnen, den Schwestern oder Müttern insgesamt 15 schlammige Hürden zu überwinden. Im Vergleich zu klassischen Ausdauersportarten und Langstreckenläufen, bei denen Teilnehmer*innen im Alleingang der Bestzeit hinterherjagen, sollen hier Teamgeist, Energie und Spaß die Hauptrolle spielen.

Spendensammlung: Veranstalter will auf das Thema Brustkrebs aufmerksam machen

Neben dem Sportfaktor will Xletix Menschen im Sinne der Gesundheitsförderung in Bewegung bringen und sie durch sportliche Erlebnisse miteinander verbinden. Mit der Veranstaltung möchte der Veranstalter außerdem mit dem Partnerverein Brustkrebs Deutschland auf das Thema Brustkrebs aufmerksam und sammelt Spenden, um die Organisation zu unterstützen.

Die Veranstaltungen unterliegen einem strengen Hygienekonzept und werden unter Berücksichtigung aller Auflagen der Corona-Regeln ermöglicht. Mehr Infos sind auf der Internetseite von Muddy Angel zu finden.

„Schauinsland Muddy Angel Run“ - Trabrennbahn in Karlshorst, 25. und 26. September, Tickets ab 47 Euro, Samstag: erster Start zirka 9.40 Uhr, letzter Start ca. 16.20 Uhr. Sonntag: erster Start ca. 10 Uhr, letzter Start zirka 14 Uhr