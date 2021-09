Fennpfuhlpark: Kampagne gegen Müll-Berge und Ratten

Berlin. Mit dem Start der Kampagne #miteinanderfüreinander will das Bezirksamt Lichtenberg auf die zunehmende Verschmutzung und das Rattenproblem im Fennpfuhlpark aufmerksam machen. Bestandteil der Kampagne sind Hinweisschilder und sogenannte Reverse Graffiti, die auf den Wegen und an den Eingängen des Parks angebracht wurden.

Seit Beginn der Pandemie werden die Parkanlagen besonders stark frequentiert. Negative Begleiterscheinung sind die zunehmende Vermüllung und hinterlassene Essensreste, vor allem um die Grillstellen herum. Im Fennpfuhlpark werden zudem die Enten im See mit Brot gefüttert. Das sei schlecht für die Vögel und sollte unterbleiben, so das Bezirksamt. Außerdem werde nicht alles von den Enten gefressen. Stattdessen werden Ratten angelockt.

Ratten bedienen sie sich eher an den Essensresten - als in Köderboxen zu kriechen

Die Tiere können ein Gesundheitsrisiko für Menschen und andere Tiere darstellen, da sie Krankheitsüberträger sind. Eine Rattenplage kann zudem das ökologische Gleichgewicht empfindlich stören. Solange den Allesfressern so gute Nahrungsquellen im Park geboten werden, bedienen sie sich eher an den Essensresten, als in Köderboxen zu kriechen. Über diese Problematik will die Kampagne #miteinanderfüreinander die Parkbesucherinnen und -besucher informieren und aufklären.

Mit eingängigen Worten und Bildern sollen die Parkbesucher zum Umdenken und zu mehr Rücksicht bewegt werden. Zusätzlich haben Parkmanagerin Saskia Bosch und ihre Parkläufer gemeinsam mit dem zuständigen Bezirksstadtrat Martin Schaefer im Fennpfuhlpark Tafeln und Banner eingeweiht, die der Illustrator Fridtjof Kirste entworfen hat.

Mehr Kontrollen, ein extra Grillplatz oder zusätzliche Mülleimer brachten bislang nichts

Seit Jahren schon beschweren sich Anwohner über die zunehmende Anzahl der Ratten im Fennpfuhlpark. Jedoch: „Die Ausweisung eines Grillplatzes mit extra großem Müllcontainer, verstärkte Kontrollen vor Ort, Verbotsschilder, zusätzliche Mülleimer und Reinigungen durch die BSR, Aufklärungskampagnen und Schädlingsbekämpfungen haben bisher nicht zum erhofften Erfolg geführt“, erklärt der für Umwelt- und Naturschutz zuständige Lichtenberger Bezirksstadtrat, Martin Schaefer (CDU).

Einige der Parkbesucherinnen und Parkbesucher ließen ihren Müll einfach liegen, statt ihn mitzunehmen oder sauber vor Ort zu entsorgen. „Mit kreativen Plakaten und einer neuen Form der Kommunikation wollen wir auf die Folgen unseres Handelns hinweisen“, sagt Schaefer.

Wer Fragen oder Hinweise an das Parkmanagement hat, kann Saskia Bosch unter der Telefon 0178-206 6759 oder per E-Mail an: saskia@think-sihoch3.com erreichen. Die von ihr koordinierten Parkläufer sind täglich von 10.00 bis 21.45 Uhr im Einsatz. Sie können direkt vor Ort angesprochen oder auf ihrem Diensthandy unter der 0163-971 7404 kontaktiert werden.

Unterstützt wird das Bezirksamt bei der Kampagne vom Parkmanagement des Trägers „Think SI3 UG“ und finanziell von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz.