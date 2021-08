Nach 30 Jahren: Verbraucherzentrale berät nun auch im Osten

Dörte Elß und Justiz-Senator Dirk Behrendt eröffnen den neuen VBZ-Beratungsstandort in Lichtenberg.

Berlin. Abgesagte Flüge, Beherbergungsverbot, Vertragsprobleme mit Fitnessstudios, Fallstricke im Online-Handel – das sind nur einige Fälle von Bürgern, die aktuell auf den Schreibtischen der Mitarbeiter des Verbraucherschutzes Berlin landen. Und durch die Corona-Pandemie tauchen immer wieder neue Fragen und Probleme bei Verbrauchern auf. Alleine im Mai 2020 verdoppelten sich die Anfragen auf 7000.

Um den Berlinern aus den Ost-Bezirken die lange Anfahrt zum neuen Standort in Tempelhof zu ersparen, eröffnete am Dienstag, 3. August, eine neue Beratungsstelle in Lichtenberg. Gerade für ältere Bürger, für die eine Beratung per Telefon oder E-Mail oftmals schwierig ist, eine wichtige Sache.

30 Jahre mussten die Bewohner in den Ost-Bezirken darauf warten, bis sie nun endlich vor Ort Beratung bekommen. „1991 wurde ein Standort in der Allee der Kosmonauten eröffnet, um 1996 wegen gekürzter Mittel wieder zu schließen“, sagte Dörte Elß, Vorstand der Verbraucherzentrale Berlin, bei der Eröffnung mit Justiz-Senator Dirk Behrendt (Grüne) im Mehrgenerationenhaus „Kiezspinne“. Dieses bietet neben Sozial- nun auch Verbraucherberatung an.

Julia Hutmacher berät Bürger beim Verbraucherschutz Berlin nun auch in Lichtenberg.

Nach der Schließung in den 1990er Jahren habe es zwar immer wieder Versuche gegeben, im Osten ein Büro zu eröffnen, so Elß. Doch ohne Erfolg. Umso mehr freue es sie nun, „direkt vor Ort, im Kiez“ die Beratung der Verbraucherzentrale anzubieten.

Mit 74.000 Euro fördert das Land Berlin den Ausbau der Servicestrukturen im Ostteil der Stadt. Weitere Anlaufstellen sind in Treptow-Köpenick, Marzahn-Hellersdorf und im Lichtenberger Ortsteil Hohenschönhausen geplant.

Kiezspinne: Alle Beratungstermine waren für die kommende Woche im Nu ausgebucht

„Verbraucherschutz klappt nur mit mündigen Bürgern. Wir wollen die Bürger empowern. Nur so kann beispielsweise eine Sammelklage gegen die Automobilindustrie zustande kommen“, erläuterte Senator Behrendt, der nach der Eröffnung den Tätigkeitsbericht der Verbraucherzentrale entgegennahm.

Stark in Anspruch genommen wurde in der Kiezspinne bereits die Energieschuldenberatung. „Immer wieder wird Bürgern bei Stromschulden von ihren Anbietern eine Energiesperre angedroht. Das macht natürlich Angst“, weiß Beraterin Julia Hutmacher, die die persönliche Beratung vor Ort in Berlin macht.

Probleme bei der Kündigung von Fitnessstudio-Mitgliedschaften, versteckte Kosten bei Handy-Verträgen oder überteuerter Wein oder „ganz besonderer“ Apfelsaft – die Liste von Fallbeispielen ist endlos. „Letzteres trifft eher auf ältere Bürger zu. Aber ansonsten haben wir es mit einer breiten Altersspanne zu tun“, sagt Hutmacher.

In der Schulze-Boysen-Straße 38 in Lichtenberg berät sie immer montags von 10 bis 13 Uhr sowie dienstags von 16 bis 19 Uhr zu allen Fragen des allgemeinen Verbraucherrechts. Wie groß der Bedarf in den Ost-Bezirken ist, zeigt der Andrang auf die ersten Beratungstermine. Die 20-Minuten-Zeitfenster waren für die kommende Woche im Nu ausgebucht.

Einen Termin bei der Verbrauchzentrale Berlin kann man online auf der Internetseite oder per Telefon 030-214850 buchen.