Für Flutopfer: Dong Xuan Center sammelt 28.500 Euro

Mehr als 28.500 Euro für Flutopfer innerhalb weniger Tage: Für die Betroffenen des Hochwassers in Nordrhein-Westfalen und Rheinlandpfalz startete das Dong Xuan Center in Lichtenberg am 24. Juli auf dem Gelände des Unternehmens einen Spendenaufruf. An extra eingerichteten Ständen können alle Geschäftstreibenden und Mitarbeiter sowie die Besucher des Centers für die Opfer des Hochwassers spenden.

Die Spendenaktion läuft noch bis zum 20. August. Neben den Spenden direkt im Dong Xuan Center sind auch Überweisungen auf unten stehendes Spendenkonto möglich. Nach Beendigung der Spendenaktion soll eine persönliche Übergabe der Spendengelder bei den zuständigen Behörden der betroffenen Bundesländer stattfinden.

Die vietnamesische Gemeinde sei zu einem festen und geachteten Bestandteil der Berliner Bevölkerung geworden, informierte ein Sprecher das Dong Xuan Center. Nach der großen Unterstützung, die sie bei der Integration und der Schaffung sicherer Arbeitsplätze für sich und ihre Familien erfahren haben, möchte das Center auch einen Beitrag der Solidarität für die Betroffenen der Hochwasserkrise leisten.

Spendenkonto für Flutopfer - Inhaber: Dong Xuan GmbH, IBAN: DE57 5013 1000 0270 0681 65, BIC: ICBVDEFFXXX, Bankinstitut: Vietin Bank