Lichtenberg Vier Wochen lang: Freiluftkino in der alten Stasi-Zentrale

Vom 7. August bis 4. September verwandelt sich der Innenhof des Campus für Demokratie auf dem Gelände der ehemaligen Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg zum Open-Air-Kino: Das Filmfest präsentiert vier Wochen lang immer um 19.30 Uhr dienstags Dokumentarfilme sowie donnerstags und samstags Spielfilme.

Vielfältige Perspektiven und Erinnerungen eröffnen interessante Blicke auf die DDR-Geschichte. Filme für die ganze Familie, Kurzgespräche mit Filmschaffenden und Zeitzeugen sowie Materialien aus dem Stasi-Unterlagen-Archiv und dem Archiv der DDR-Opposition ergänzen das Programm.

Den Auftakt macht am 7. August der Spielfilm „Und der Zukunft zugewandt“, am 10. August erwartet das Publikum die Premiere der RBB-Dokumentation „Mielke und die Mauer“. Der Animationsfilm „Fritzi – eine Wendewundergeschichte“ bietet am 4. September Kino für die ganze Familie.

Zum 60. Jahrestag des Mauerbaus (13. August 1961) wird am 14. August der Film „Ballon“ zur Flucht aus der DDR gezeigt. Das vollständige Filmprogramm steht auf der Internetseite des Berliner Aufarbeitungsbeauftragten.

Im Campus-Innenhof kann rund um die Uhr die kostenlose Open-Air-Ausstellung Revolution und Mauerfall besichtigt werden. Jeweils vor Filmbeginn, ab 18.30 Uhr, werden Führungen durch das Gelände und die Archivausstellung angeboten.

Das Stasimuseum ist täglich bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt zum Campus-Kino ist frei.

Adresse: Innenhof der Stasi-Zentrale. Campus für Demokratie, Ruschestr. 103, 10365 Berlin Verkehrsanbindung: U5 Magdalenenstraße Das Campus-Kino ist ein gemeinsames Angebot des Berliner Beauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (BAB).