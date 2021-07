101-Jährige ist erste Jubilarin seit über einem Jahr

Anlässlich ihres 101. Geburtstags am Freitag, 9. Juli, bekam die Lichtenbergerin Elisabeth Schulz (r.) Besuch von Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Die Linke, mitte).

Anlässlich ihres 101. Geburtstags am Freitag, 9. Juli, bekam die Lichtenbergerin Elisabeth Schulz Besuch von Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Die Linke). Er übermittelte der Jubilarin nicht nur die besten Glückwünsche des Bezirksamtes, sondern brachte auch einen Blumenstrauß, einen Gutschein und ein Präsentpaket mit Honig und Obstsaft aus dem Bezirk mit.

Elisabeth Schulz ist die erste Jubilarin seit Februar 2020, die Grunst an ihrem Ehrentag besuchen kann. „Endlich können wir diese schöne Tradition wiederaufnehmen, unseren älteren Lichtenbergerinnen und Lichtenbergern persönlich und in ihrem Zuhause zu gratulieren“, sagte der Bezirksbürgermeister. Lange Zeit ging das nur schriftlich oder am Telefon.

Elisabeth Schulz wurde 1920 in der Nähe von Breslau geboren, schon als junges Mädchen kam sie nach Berlin. Hier lernte sie nach dem Zweiten Weltkrieg ihren Mann kennen, den sie 1948 im Rathaus Lichtenberg heiratete.

Das Paar bekam zwei Söhne und lebte viele Jahre in Lichtenberg, wo Elisabeth Schulz bis zu ihrer Pensionierung als Leitende Fürsorgerin in der Mütterberatung tätig war. Seit dem Tod ihres Mannes lebt sie allein, aber sie bekommt sehr oft Besuch von ihrer großen Familie. Elisabeth Schulz hat drei Enkel und sechs Urenkel.